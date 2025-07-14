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國安基金今召開例會…繼續護盤還退場？「看來知道關稅結果了」

聯合新聞網／ 綜合報導
國安基金今召開例會，市場關注護盤是否續航，PTT網友兩極討論，高檔護盤、關稅不確定成焦點。中央社
國安基金今召開例會，市場關注護盤是否續航，PTT網友兩極討論，高檔護盤、關稅不確定成焦點。中央社

台灣國安基金今日召開第2季例行會議，將揭曉護盤動向。自從美國總統川普宣布對等關稅政策，引發全球股災後，國安基金於4月8日第九度進場穩定台股。隨著台股回穩、近期指數持續在高檔，國安基金是否繼續護盤，成為市場討論焦點。

據了解，這次會議除公布第2季財報，也將評估是否續留市場。外界認為，在台美關稅尚未塵埃落定、地緣政治風險猶存下，國安基金應不會輕易退場。回顧這波護盤，雖然力道不如2022年，但政策角色明顯，展現穩定市場決心。

原PO在PTT表示，國安糖漿應會持續護盤，等台灣關稅明朗、股市無不理性賣壓後才會退出，並提醒空方投資人「小心點」。而眾多網友對高檔護盤現象意見分歧，討論熱度持續攀升。

許多網友認為國安基金不會輕易退場，留言如「護到726基本操作八」、「看來知道關稅結果了」、「來都來了，護都護了」、「一定護到超過7/26」、「726前不能跌啊」、「護到今年底」。有網友強調，「政府比你各位還怕崩盤」、「創新高才是退場日」。

也有不少人質疑護盤必要性「兩萬多護什麼盤」、「高點護盤，賭場絕對不會賠錢」、「有護盤嗎？怎麼看都一直在倒垃圾吧」、「進場護盤(x) 進場抄底(o)」。還有人直言，「護盤？？？」、「炒股國家隊」、「拿來普發一萬塊不好嗎？是不知道便當很貴嗎」。

部分網友則點出核心關鍵，「關稅的結果沒出來，肯定是繼續護盤啊」、「國安是穩盤作用，至少告訴你他沒要給崩」。也有人說，「如果有好消息早就天天洗」、「股版肯定護盤也酸、不護盤也酸啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 護盤 股災 川普 國安基金

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