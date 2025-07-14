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川普暗示日本立場「迅速轉換」…被嘲諷：TACO又來了、沒人信川普嘴炮

聯合新聞網／ 綜合報導
川普受訪時再次強調對日關稅立場，並透露「日本正迅速轉換」引發市場聯想，留言一面倒酸川普「又TACO了」、對其反覆風格表達不信任。法新社
川普受訪時再次強調對日關稅立場，並透露「日本正迅速轉換」引發市場聯想，留言一面倒酸川普「又TACO了」、對其反覆風格表達不信任。法新社

美國總統川普近期針對美日關稅談判再度放話，直指日本在購買美國汽車與農產品上「不夠積極」，表達對日方態度的不滿。不過川普也語帶玄機地表示，「日本正在迅速改變立場」，似乎對後續協商仍抱有期待，卻未進一步交代具體內容，讓市場解讀空間極大。

根據日媒報導，川普日前已致函日本首相石破茂，宣布將自8月1日起對日本實施互惠關稅，稅率調升至25%，比4月首次提出的24%再往上拉升。此舉再度引發全球關注，也讓台灣投資人關切關稅政策走向對股市的影響。

PTT股板上，原PO認為日本很可能選擇妥協，留言寫下「看來日本要跪了，幸好台灣從頭到尾始終如一，希望關稅快點出來，不然不安定感太重，會影響大家購買股票的意願」。

不少網友直接吐槽「唬爛嘴」、「沒人相信川普說什麼，早上講、晚上又變」、「這人真的把美國玩爛」、「他的話都不能信啦」。還有網友幽默回應「又TACO了」、「TACO又來了，我怎麼說又呢」、「翻譯：我又心軟了」。

也有網友說「怎麼看都是美國跪」、「川普自己轉換立場比較可信」、「他自己轉彎吧」、「日本一硬，川普就軟了，TACO喔」，質疑川普其實在為自己下台階。

還有網友寫下「台灣先跪，日本嚇到，現在韓國澀澀發抖，個個擊破」、「不硬送頭的真是可憐」、「川普打算維持這樣亂三年，產業送美國的就輸了」，反映台灣民眾對美國主導下區域經貿談判的憂慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

石破茂 日媒 川普

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