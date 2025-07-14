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川普所說的15-20％是「不含基礎10％」！他嚇哭：台恐難低於25％起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
川普拋出「剩下國家全面徵收15-20%關稅」新政，台灣最終關稅恐難低於25%。網友熱議：關稅基礎10%另計，出口業壓力持續升溫。路透
川普拋出「剩下國家全面徵收15-20%關稅」新政，台灣最終關稅恐難低於25%。網友熱議：關稅基礎10%另計，出口業壓力持續升溫。路透

美國總統川普再度拋出關稅震撼彈，強調針對「所有剩下的國家」將全面徵收15%或20%對等關稅，且並不包含先前公告的基礎10%。此舉引發PTT網友熱議，紛紛推估台灣最終可能面臨25%、30%甚至更高的關稅組合。

原PO分析，從日、韓25%，歐盟30%的案例來看，美國新一波關稅採「基礎10%+對等關稅」雙重疊加。以台灣貿易順差規模與台積電在美獲利為例，若無特殊減免，台灣有可能比照越南，合計25%起跳，甚至可能落在30%、35%或更高。

不少網友討論川普的談判策略，有人認為「應該是2選1吧」、「基礎關稅只是暫時的」、「川普根本沒有要談判的意思，就是敲詐」。也有聲音指出，實際關稅多少，最終仍取決於美方一言堂，「川普說幾%就是幾%，想改就改」。

網友留言觀點呈現分歧，部分留言：「25%-30%+1」、「美國對歐盟也真夠狠，課30%」、「加拿大也是，盟友都課重稅」。還有人質疑：「怎麼猜都抵不過川普一句話」、「時間線不對，日韓25%公告後才說剩下國家15~20%」、「30%就算贏了啦，不要太強求」。

另一派則認為政府無法影響結果，「美國人選一個智障出來，全世界受苦」、「等結果再說，猜也沒用」、「川普每天都在變來變去，沒啥可信度」，甚至點出台灣產業困境：「匯率升值+高關稅=出口業雙殺」、「美國就是在收保護費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

歐盟 川普 對等關稅 台積電

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