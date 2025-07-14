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台灣進口美國保健品有望降價？藥師估僅打9折…網酸：川普要零關稅

聯合新聞網／ 綜合報導
美國保健食品關稅傳出下調，藥師分析僅「打9折」效果有限，網友普遍質疑實際降價幅度，iHerb、國際網購平台持續受到青睞。台灣藥局、本地廠商如何面對競爭新局，引發社群熱議。(美聯社)
美國保健食品關稅傳出下調，藥師分析僅「打9折」效果有限，網友普遍質疑實際降價幅度，iHerb、國際網購平台持續受到青睞。台灣藥局、本地廠商如何面對競爭新局，引發社群熱議。(美聯社)

美國保健食品一直是台灣消費者的熱門選擇，卻因30%高關稅長期導致價格昂貴，讓不少人轉而找代購或親自出國掃貨。近日傳出台美貿易談判有望將進口關稅從30%調降到20%，藥師分析，像B群、魚油、葉黃素等美國保健品，台灣售價最多只會打9折，幅度有限，恐難大幅回饋消費者。

根據財政部統計，美國是台灣保健食品最大進口來源，約占一半市場。不少消費者直言，台灣東西本就偏貴，保健品若能降價當然最好，不過藥師也點出：即便關稅降到20%，B群等常見品項最多只會降價約10%，例如原本1000元僅降至900元，對價格結構的衝擊有限。

藥師沈采穎進一步補充，若僅是藥丸進口、在台灣包裝，成本變化其實不大，降稅後零售價能否反映還是問號。即使如此，業界仍緊盯相關政策，因美國進口品若降價，可能影響MIT品牌與本地藥廠的競爭態勢。

這波降稅議題也引爆PTT熱議。部分網友認為「20趴想太多，川普要0趴」、「繼續買iHerb不就好了？0關稅吧？」「台灣的原料用的也沒比較好」、「iHerb還8折常駐，隨便買都贏」。不少留言都強調，即使關稅下調，網購平台或國外直購仍是主流，台灣市場恐難吸引精打細算的買家回流。

另一方面，也有網友冷酸「打9折不如不要折」、「就算0關稅也不會降價，只有爽到商人」、「降就是盤商多賺，漲就是市民承擔」。有網友更直接點出台灣保健品高價問題「台灣保健品是貴3-5倍，高濃度魚油就是，iHerb自研高濃度魚油2XX，大研1XXX」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降稅 貿易談判 葉黃素 川普 保健食品 iHerb

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