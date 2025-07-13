美國進口車0關稅？他憂「台灣汽車供應鏈瓦解」被酸爆：沒競爭力就倒一倒

美國即將公布對台灣的關稅政策最終稅率，據傳美方態度強硬，美國進口整車關稅極可能直接降到零，雖然調降關稅對消費者是正面消息，但若對所有從美國進口的車都零關稅，將會導致台灣汽車產業供應鏈全面瓦解。PTT有網友直言，此舉可能毀滅台灣汽車業，想不到其他人卻不挺，還反過來狠酸「沒0保護與補助就活不下去的就倒一倒吧！」

台美關稅談判出現新進展，傳出美國進口車關稅有望從現行的17.5%大幅下修到2.5%甚至0%。汽車全聯會理事長劉錦村坦言，這對台灣消費者來說絕對是利多，但國產汽車製造商卻面臨生存壓力，擔憂本地產業能否繼續發展。

目前台灣汽車售價居高不下，除了關稅，25%至30%的汽車貨物稅更是被點名為主要元兇。劉錦村指出，貨物稅形同「奢侈稅」，即使未來進口車關稅降到0%，只要貨物稅不動，車價降幅有限。隨著台幣升值，進口成本理應下降，卻也加重了出口商的匯損壓力。業界與消費者都在觀望政策定案，市場氛圍明顯分歧。

一名網友在PTT發文表示，「汽車產業鏈要全倒了，零件股、汽車股全崩，從業人員活不下去，這是要毀了台灣汽車業嗎？台灣不能毫無準備地自毀長城！」強調該政策對台灣汽車業的巨大影響性。

想不到其他人卻不挺，網友紛紛留言「瓦解什麼啦？倒給我看啊」、「 也爽夠久了吧」、「 沒競爭力就收一收」、「 沒競爭力的倒光剛好，不要敲台灣消費者盤子，爛東西賣高價」、「趕快倒一倒啦國產垃圾」、「不是早該瓦解了嗎」、「唬爛吧，台灣人沒買那麼多美國車」、「倒在哪？台灣外銷這麼多零件到國外，關稅取消對這些零件銷售根本沒影響」。還有人大讚「以後買車便宜了讚啦」、「恐慌什麼？便宜的車車快來好不好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。