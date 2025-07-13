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台灣關稅將揭曉⋯他猜15%已是最好結果！網看好台股走勢向上

立院三讀通過普發1萬！PTT熱議「對台股影響」：政治買票短空長多

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例。記者曾原信／攝影
國民黨在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例。記者曾原信／攝影

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨11日在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提供企業金融支持、勞工安定就業、強化國土防衛能量等，以及發放現金每人1萬元，總金額為5450億元，刪除台電1000億元補助，增加普發現金2350億元。

一名網友PTT發文詢問，「有沒有專業的分析師可以分析一下，普發現金大家都拿到一萬元之後，對於整個股市匯市房市的走向，會有什麼影響？」其他網友紛紛針對「如何花這筆錢」給出回應，不少人表示會拿去繳電費、買菜、買Switch2、補貼旅費或買ETF，如「一戶三人三萬繳電費可以吹冷氣到吐」、「可以買9股GG」、「支持拿回一點納稅錢」、「這一萬拿去喝茶、出國三次、吃旭集都可以」。

留言中出現兩大陣營，一派認為「發給全民比較公平」，強調過去補助台電仍未能避免電價上漲，發錢讓民眾自己分配較實際，像是「給台電不如給人民，自己電費多或少自己決定」、「補貼企業還不如直接發給我」。

另一派則質疑政策效益，直言「發一萬是政治買票」、「短多長空」、「發一萬這輩子生活成本要多付50萬」，更認為「電價漲就是萬物齊漲，補助台電比較能抑制通膨」。

此外，也有不少網友反串喊話「不領的一萬可以匯給我」、「不想領的記得捐給台電」、「要愛台灣請先捐出你的那一萬」。整體討論熱度極高，但多數人即便批評政策，仍坦承「罵歸罵，錢還是會領」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 發現金 國民黨 PTT

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