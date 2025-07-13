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台灣關稅將揭曉⋯他猜15%已是最好結果！網看好台股走勢向上

台灣關稅將揭曉⋯他猜15%已是最好結果！網看好台股走勢向上

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議關稅放榜後台股走勢。報系資料照
網友熱議關稅放榜後台股走勢。報系資料照

美國總統川普最新喊話將對剩餘貿易夥伴課徵15%至20%的關稅，尚未開獎的台灣是否也落在此範圍引發討論。一名PTT網友針對此新聞發文直言，「意思是不是台灣最好的結果就是15%了？」更進一步好奇，若公布結果為15~20%，台股會因此「大漲因為比32%低很多」，還是「大跌因為匯率升值再加關稅」？該篇貼文隨即引來各派網友熱議，部分人看好股市短期利多反應，也有人認為「空歡喜一場」，實質影響仍偏悲觀。

根據媒體報導，川普已對22國開徵最高50%關稅，最新則表示將對其餘貿易夥伴實施15%或20%稅率，台灣是否在名單內仍未明朗。政院回應則強調與美方持續磋商、爭取最佳條件。由於過去台灣傳出可能面臨32%關稅，使得「15~20%」被視為潛在「好消息」。

原PO轉貼該篇新聞，並好奇詢問「若放榜成績是15-20%，接下來台股走勢為何？」其他網友表示「比日本韓國還低就是利多」、「台灣如果真的15%，算大勝」，還有人預測「15%直接噴上去」、「台股來根1000點紅K」。另有一派則對行情保持保留，認為「猜來猜去沒意義」、「市場怕的是未知，不是高低」，甚至有網友直言若結果已達成，「民進黨早就鑼鼓喧天了」，現在還不公布恐怕「不是利多」。

討論也延伸至關稅結構與匯率變數，有人指出「15%還得加上台幣升值」、「總加起來根本又回到32%」，提醒不能僅看名目稅率。部分網友則質疑「15%是基本稅？還會再加？」另有網友以「汽車、農業等傳產會很痛」示警，表示即便不是最壞結果，也未必對所有產業有利，更有人戲稱「匯率一操盤，什麼都能補回來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 稅率 川普 台股 匯率 PTT

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