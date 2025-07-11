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川普剩餘國家關稅15至20％恐僅「基準關稅」！若為真…是憂而非喜

聯合新聞網／ 綜合報導
川普拋出調升基準關稅至15%到20%的新政，是最終關稅數字？實際應為基準稅率調整，物價影響與通膨爭議持續延燒。路透
川普拋出調升基準關稅至15%到20%的新政，是最終關稅數字？實際應為基準稅率調整，物價影響與通膨爭議持續延燒。路透

美國總統川普最新表態，打算把多數貿易夥伴的「基準關稅」從原本的10%調高到15%至20%。消息一出，PTT瞬間熱議，不少人誤以為15%到20%的關稅是最終全部數字？但實際細節仍待美方進一步公布。

目前川普尚未明確說明各國商品是否都將統一調漲至新稅率，外界多半認為這次所謂的「15-20%」應屬基準稅率調整，並非所有最終關稅的總和數字。

川普接受NBC訪問時僅表示「我們會這麼說，所有剩下的國家都得繳稅，不論是20%還是15%，我們現在會算清楚」，而針對歐盟、加拿大等主要貿易夥伴，也才剛發出新稅率通知，預計下月對部分加拿大商品徵收35%關稅。

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PTT網友對於關稅政策反應激烈，許多人留言質疑「原來加了各國關稅後，成本都不會轉嫁，看來各位經濟課本都可以丟了」、「每天罵太遲了先生，滿手美債等降息 豪不豪」。也有人關心細節「所以基本直接加5%喔？」、「基準稅率10%調高15-20%，那對等關稅勒？」顯示各界對於「基準」與「總額」的認知出現落差。

針對川普聲稱關稅不會推升通膨，社群普遍不買帳「看數據就知道了，沒通膨才有鬼，還沒反映而已」、「去趟美國就知道物價高到吃手手」、「兩個月後怎麼商品都漲10%以上 便宜庫存沒了」。有網友更酸「幻想各國被課關稅都自己吞，不會轉嫁成本到產品上」、「進口商全額吸收做功德 川普經濟學」。

也有觀察指出，雖然美國短期關稅收入可能增加，但長線消費力難免受壓抑「5月美國關稅收入242億美元，對等關稅+調高基礎稅率，如果真的施行，一個月800億美元都有可能」、「加了關稅導致消費減少，有機會變成通縮」，認為政策後續效應值得觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 通膨 川普 對等關稅

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