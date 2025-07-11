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川普關稅就是「經濟武器」！邏輯投資：即便談多順利最終拍板仍憑他喜好

聯合新聞網／ 邏輯投資
川普近期關稅動作頻頻，從加拿大、巴西、菲律賓多國都遭「臨時加稅」，讓市場一片譁然。歐新社
川普近期關稅動作頻頻，從加拿大、巴西、菲律賓多國都遭「臨時加稅」，讓市場一片譁然。歐新社

四件事情理解川普對於「關稅」的態度：

1.川普剛剛宣布，對加拿大關稅為35%，原本為25%。

2.川普對巴西課徵50％關稅，原為10%，儘管美國對巴西為「貿易順超」，不存在貿易赤字，但川普表示巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭到政治迫害，因此透過關稅施壓。

3.Politico引用知情人士說法，指越南原本與美國達成11%的關稅協議，但到了川普那邊，他大手一改直接調高至20%，且在未經越南當局正式同意的情況下就片面對外宣布，這似乎也說明為何越南至今仍未像當初英國一樣，與美國共同發布雙方簽署的正式文件。

4.美國財政部長貝森特在4月2日「解放日」川普宣布「對等關稅」後，為安撫市場，曾明確表示只要各國政府不提出報復，這個稅率就會是「天花板」，但菲律賓在順從美國的背景下，卻收到20%的關稅通知書，此前為17%。

簡單歸納一下，拋開那些看似立意深遠的偉大目標，實際上川普就是將「關稅」視為「經濟武器」，他想透過關稅創造收入，為自己的減稅法案鋪平道路，也希望藉由關稅重建國內製造業，同時解決國家安全危機；最終希望利用關稅來打擊國際與國內的政治對手。

因此各國，包括台灣政府在內，其實應該將「關稅」視為一場針對川普的「戀愛好感度遊戲」，你跟川普講一堆國際貿易規則、經濟學原理、兩國友好是沒什麼用的，美方貿易代表或許也買單這種觀點，但協議呈上川普的案桌，最終仍是憑他喜好（或偏見）拍板定案，因此找到對的人接觸川普，提出他偏好的方案，或許更有機會突破既有談判瓶頸。

然而回顧這一切，整套關稅策略就是建立在「美國利益至上」的基本目標，因此市場參與者也看穿川普的意圖，股市於是在「美國創收」、「美國減稅」、「美國得到更多利益」、「川普不會真的打擊美國經濟」的「TACO交易」基礎上不斷創高。

但「關稅」真的是穩賺不賠的經濟戰術？還是最終「毫無代價」的幻想泡沫會迎來破滅呢？

我認為「關稅」不可能毫無代價，先假定8月1日美國真的全面性拉高關稅好了，那就意味下半年開始談的2026年訂單，一定會包括關稅成本在內，但供應商不可能承擔鉅額關稅，因此大多數成本勢必轉嫁消費者，「代價」不會消失，頂多遲到而已，不過聯準會下半年若真的降息兩碼，應該能部份對沖經濟壓力，避免需求進一步惡化。

其他代價則是隱形的「信任」成本，許多國家已經明確意識到中國、美國不可信任，而夾在大國之間，勢必需要為自己尋找備案，這是危機，也是商機，近幾個月訪問一些公司都有提到客戶「非美菲中」的需求，或許政府可以多補助或協助台商參展，而台灣業者也可以研究「非美非中」的解決方案，或許能為自己找到新的機會。

至於投資方面，我對下半年景氣或股市仍相對保守，也仍偏好低基期或跌深的股票再做介入，但整體仍會維持至少80%的高持股水位。當然中間不免錯失機會，但這就是自己風險控制策略的代價，也只能摸摸鼻子接受，並努力控制倉位與槓桿率的平衡。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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