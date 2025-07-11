台股一路漲利空都沒了吧？FOMO躁動：該增貸歐印了

近期台股持續強勢上攻，不少投資人明顯感受到「沒有利空」的氛圍，甚至有網友在PTT發文直問：「這麼噴，是不是該辦信貸、該增貸嗎？」一番心癢癢的發言，立刻引爆板上熱議。

原PO表示，近期不論是匯損、關稅、戰爭還是地緣政治，都沒能撼動台股多頭，盤面氣氛極度樂觀，直讓人懷疑是不是所有利空都已經消化完畢。這種「一直噴」的市況，也讓不少空手族和投資新手產生FOMO（錯失恐懼症）情緒。

網友留言一面倒玩梗，有人大喊「要貸！信貸房貸質押全都來」、「建議壓身家，明年財富自由」，甚至開玩笑「我都把身家全貸出去槓了10倍再買正2了」、「信貸質押滿倉幹進去，就是現在」。

也不乏反串與提醒聲音「你買了就開始跌」、「你增貸的時候記得說一下我要跑」、「通常這種文出來高點不遠了…」。還有老神在在的網友補刀，「這波會一路噴到你進場為止」、「空手仔還在否認階段啊」。

不過也有人提醒，這波上漲主要是權值股領軍，中小型股其實不如預期，「台股死魚盤」、「拉權值而已吧.. 中小跌爛」。也有老手強調「低買高賣，高點不要買」，鼓勵投資人保持冷靜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。