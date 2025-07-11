美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

台美關稅談判出現新進展，傳出美國進口車關稅有望從現行的17.5%大幅下修到2.5%甚至0%。汽車全聯會理事長劉錦村坦言，這對台灣消費者來說絕對是利多，但國產汽車製造商卻面臨生存壓力，擔憂本地產業能否繼續發展。另一方面，多數網友則直呼期待降價，認為廠商「憂心」正是全民「開心」的開始。

目前台灣汽車售價居高不下，除了關稅，25%至30%的汽車貨物稅更是被點名為主要元兇。劉錦村指出，貨物稅形同「奢侈稅」，即使未來進口車關稅降到0%，只要貨物稅不動，車價降幅有限。隨著台幣升值，進口成本理應下降，卻也加重了出口商的匯損壓力。業界與消費者都在觀望政策定案，市場氛圍明顯分歧。

PTT股板討論，幾乎清一色表達「民眾開心、廠商憂心」氛圍。有網友開玩笑說「廠商憂心，人民開心」、「民眾超開心」，也有人直接點破產業現實「沒國產車會怎樣嗎？」、「國產車就是扶不起的阿斗，沒必要繼續保護」。更多人不信車價真的會大降，認為「就算關稅降20%，車價大概只會降5%吧」、「政府會用另外一種方式維持車價啦」。

不過也有不同聲音認為，汽車零組件產業還是台灣出口強項，國產車業消失後，相關就業與產業鏈恐受波及。但對多數消費者而言，買到更便宜、更高規的進口車仍是最直接期待。「全台特斯拉不是夢」、「120萬的Model 3」等留言頻頻出現，顯示電動車與高規進口車降價期待感高漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。