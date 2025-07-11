快訊

251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

又一位短命首相？英國削減支出引發政治危機

豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

聽新聞
0:00 / 0:00

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
車輛公會表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反應至售價，讓民眾立即有感。圖／本報系資料照片 本報
車輛公會表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反應至售價，讓民眾立即有感。圖／本報系資料照片 本報

台美關稅談判出現新進展，傳出美國進口車關稅有望從現行的17.5%大幅下修到2.5%甚至0%。汽車全聯會理事長劉錦村坦言，這對台灣消費者來說絕對是利多，但國產汽車製造商卻面臨生存壓力，擔憂本地產業能否繼續發展。另一方面，多數網友則直呼期待降價，認為廠商「憂心」正是全民「開心」的開始。

目前台灣汽車售價居高不下，除了關稅，25%至30%的汽車貨物稅更是被點名為主要元兇。劉錦村指出，貨物稅形同「奢侈稅」，即使未來進口車關稅降到0%，只要貨物稅不動，車價降幅有限。隨著台幣升值，進口成本理應下降，卻也加重了出口商的匯損壓力。業界與消費者都在觀望政策定案，市場氛圍明顯分歧。

PTT股板討論，幾乎清一色表達「民眾開心、廠商憂心」氛圍。有網友開玩笑說「廠商憂心，人民開心」、「民眾超開心」，也有人直接點破產業現實「沒國產車會怎樣嗎？」、「國產車就是扶不起的阿斗，沒必要繼續保護」。更多人不信車價真的會大降，認為「就算關稅降20%，車價大概只會降5%吧」、「政府會用另外一種方式維持車價啦」。

不過也有不同聲音認為，汽車零組件產業還是台灣出口強項，國產車業消失後，相關就業與產業鏈恐受波及。但對多數消費者而言，買到更便宜、更高規的進口車仍是最直接期待。「全台特斯拉不是夢」、「120萬的Model 3」等留言頻頻出現，顯示電動車與高規進口車降價期待感高漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 進口車 車價 貨物稅 特斯拉 國產車 售價

延伸閱讀

美國進口車傳關稅「一步到位」直降至零 眾人嗨：可以買便宜特斯拉囉！

00940再陷貼息！他嘆「連9元都沒了」諷：台灣價值靠信仰充值

台灣關稅在大罷免前會落在30至32％這區間！郭哲榮：因為川普吃人夠夠

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

相關新聞

台灣對美「談判籌碼」遭質疑！他狠批根本是討好外交：川普怎會怕

南華早報引述觀察指出，台灣對美國提出的四大政策讓利可能已用罄，包含千億半導體投資、液化天然氣預購、軍購與國防預算調升等。不過一名網友在PTT批評，這些根本不構成「談判籌碼」，掀起網友熱議，不少人也質疑政府對美策略是否過於軟弱，根本讓美方無所顧忌。

台股一路漲利空都沒了吧？FOMO躁動：該增貸歐印了

近期台股持續強勢上攻，不少投資人明顯感受到「沒有利空」的氛圍，甚至有網友在PTT發文直問：「這麼噴，是不是該辦信貸、該增貸嗎？」一番心癢癢的發言，立刻引爆板上熱議。 原PO表示，近期不論是匯損、

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

台美關稅談判出現新進展，傳出美國進口車關稅有望從現行的17.5%大幅下修到2.5%甚至0%。汽車全聯會理事長劉錦村坦言，這對台灣消費者來說絕對是利多，但國產汽車製造商卻面臨生存壓力，擔憂本地產業能否繼

台美關稅談判膠著…傳放行美牛內臟、絞肉！瘋猜：會拖到大罷免後　

台美關稅談判再度引發社群熱議。儘管美國總統川普尚未公布台灣新對等關稅稅率，行政院表示副院長鄭麗君仍在華府與美方磋商，但外界關注台美雙方能否在本月底前敲定協議。根據聯合報報導，我方以10%關稅為目標，並

台灣關稅在大罷免前會落在30至32％這區間！郭哲榮：因為川普吃人夠夠

大罷免前夕台灣關稅會落在32％附近？分析師郭哲榮（哲哲）最新預測，若美方在本週至7月26日前單方面公布對台關稅，「台灣落在30%至32%的區間機率最高」，原先預期與日韓同級25%的看法已調整，直言「川

銀行存款配息為何不扣本金？股票ETF配息卻要扣價 專家解析關鍵差異

看到有人在問說為什麼銀行的存款發利息不會扣本金，可是股票或ETF配息就要扣股價。 這兩者有個兩個很明顯的差別： 1、銀行的存款不能拿到市場上交易，所以配息之後的價值減損看不出來，假如像美國的定存單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。