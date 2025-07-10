台灣關稅在大罷免前會落在30至32％這區間！郭哲榮：因為川普吃人夠夠

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出，美國對台灣關稅初步落點可能高達32%，即使印尼、越南大幅讓利，最終依然被課重稅。單方面決定、談判難以改變，美方態度強硬，台股投資人高度關注後續發展。中央社
分析師郭哲榮指出，美國對台灣關稅初步落點可能高達32%，即使印尼、越南大幅讓利，最終依然被課重稅。單方面決定、談判難以改變，美方態度強硬，台股投資人高度關注後續發展。中央社

大罷免前夕台灣關稅會落在32％附近？分析師郭哲榮（哲哲）最新預測，若美方在本週至7月26日前單方面公布對台關稅，「台灣落在30%至32%的區間機率最高」，原先預期與日韓同級25%的看法已調整，直言「川普這個吃人夠夠，印尼、越南再怎麼讓利還是被美方加重關稅，台灣恐難倖免」。

從數字面對照，郭哲榮進一步以「第一階段」稅率為例：

日本、韓國從24%調升為25%，最終就落在這一區間

印尼、台灣皆為32%，且印尼已經大幅讓利

菲律賓談判順利，結果從17%升為20%

他直言「美國人的思維就是，不論你多配合，結果都一樣。台灣32%，跟印尼一樣32%，非常正常。」

「如果這一兩週內，美國在大罷免前單方面寄出關稅通知，這個稅率就不是雙邊談妥，是美方單方面規定。那我認為不是32%就是30%，25%那是祖上有燒香，但機率極低，且也不會更低了。」

他表示，台灣過去一直希望能與日本、韓國同級，但美方態度強硬「你覺得對美國好有用？美國人根本不理你！」甚至直接說「自身想抵制美國的心情越來越重」。

談判再多也未必有效 台灣恐難逃高稅率

面對「談判順利是否代表關稅降低」的迷思，哲哲用菲律賓與美國的案例說明「菲律賓官員說談判順利，結果17%還是調高到20%，連印尼都一樣。」他認為，「新聞裡講談判順利沒什麼用，美國說了算。兩國關係就像情侶，一個人要分手只要有一方同意就行，美國單方面規定稅率，台灣只能接受。」

哲哲也補充，美國對台灣向來採取強勢立場「美國人覺得我們佔了便宜」，美國對英國貿易逆差還能只課10%「但台灣對美國是順差，川普的邏輯自然更強硬。」

他多次重申「我現在收回之前認為25%的預測，這一週內若公布，初始稅率很大機會是32%，最多也就30%。」同時提醒，「這只是初步，未來還可能談判再調降，但現階段就是要有心理準備，對美國再好都沒用。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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