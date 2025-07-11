他掛單未成交錯失行情「被嘎空手」！ 網勸先別買：焦躁時反該冷靜

看著台股一路走高卻沒搭上車，讓不少投資人心生懊悔。一名網友在PTT發文分享自己的心情，透露日前在台指期掛單未成交，眼睜睜看著行情續漲，自己則「被嘎空手」，陷入短期焦躁。儘管理性上知道不能亂追高，但也擔心繼續等就會錯過更多行情，讓他想請教網友該如何調整心態，文章引發不少討論。

原PO表示，7月8日中午時曾掛一口8月微台期貨在22035，但始終未成交，收盤已來到22095，之後幾日更直接上攻，讓他錯失進場機會。他坦言，當前策略是等低點再入場，若之後行情偏空則考慮進場放空，但也擔心若行情一路噴出，將持續「空手被嘎」。

不少網友分享面對「錯過」的經驗與建議，有人指出「看著盤漲很想買時，反而不能買，買了容易套」、「交易成功是痛苦的過程，冷靜才是關鍵」，也有人強調心態調適的重要，「多練習、熟悉商品，交易也是經驗累積」、「焦躁時不要急著進場，否則更容易犯錯」。

也有網友以自身經驗鼓勵原PO轉念：「沒買不代表錯，沒賠錢也算是一種贏」、「也許是老天保佑，讓你沒買在高點」，甚至建議「刪APP一週冷靜一下」、「過陣子回來再看行情會更清楚」。還有網友提供實務操作面建議，「可先布局一小口，有賺再加碼」、「若多頭明確，等到跌才買常常會買不到」。

總體而言，這篇請益文點出多頭行情中常見的「空手焦慮症」，即便沒有實際損失，也會因錯過行情而出現焦躁與懊悔。網友普遍呼籲冷靜應對、遵守紀律，畢竟市場永遠有機會，真正的風險往往來自情緒而非價格。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。