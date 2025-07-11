日本商界轟政府誤判美方！他酸石破茂「裡外不是人」 網憂台灣迎更高稅率

川普宣布對日本商品加徵25%關稅，引發日本企業反彈，也讓政界面臨選舉壓力。一名網友在PTT評論此事時點出日本首相石破茂「為了守住底線，結果裡外不是人」，並質疑日本是否會選擇「跪」還是繼續強硬，引發網友熱議，不少人也拿台灣作對照，關注我方是否即將迎來更高稅率。

據媒體報導，美方對日課徵關稅主因包括對日本封閉市場與未如預期採購美國米、開放汽車市場感到不滿。三得利執行長新浪剛史直指，日本政府過度堅持全面豁免立場，讓川普覺得被背叛，導致原本可能僅10%的關稅拉高至25%。他並批評政府談判錯失彈性換取利益的機會，也未善用川普首任時期建立的信任基礎。

不少網友在留言中表達不屑或質疑，尤其對報導中提到的「日本媒體人矢板明夫」發言充滿反感，有人直言「看到矢板明夫就知道這篇報導0參考價值」，也有人酸「取日本名字就變成日本人了嗎？」、「假日本人喊最大聲」。對於新聞內容，有人指出「農業與汽車都是美國票倉，怎可能讓你犧牲一換一」。

另外，也有部分網友從台灣角度切入討論，有人笑稱「反觀台灣舔成那樣，等等看會不會比日本好」，亦有人悲觀預測「日本拿25%，台灣20%就可以辦桌了」、「我們恐怕要用關稅來檢驗信仰」。還有網友認為無論選擇妥協或強硬，都難免被罵，「跪了也沒好下場」。

綜合討論可見，川普的關稅策略不僅挑戰傳統外交邏輯，也讓各國陷入兩難抉擇。日本與台灣在對美策略上的差異，或將成為觀察區域經貿實力與談判籌碼落差的對照組。網友紛紛關注，當台灣的關稅結果公布時，是否能比日本更「有面子」，還是也將迎來一波國內怒火。

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