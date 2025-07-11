快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

日本商界轟政府誤判美方！他酸石破茂「裡外不是人」 網憂台灣迎更高稅率

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統公布日本關稅稅率。（歐新社） 歐洲新聞圖片社
川普總統公布日本關稅稅率。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

川普宣布對日本商品加徵25%關稅，引發日本企業反彈，也讓政界面臨選舉壓力。一名網友在PTT評論此事時點出日本首相石破茂「為了守住底線，結果裡外不是人」，並質疑日本是否會選擇「跪」還是繼續強硬，引發網友熱議，不少人也拿台灣作對照，關注我方是否即將迎來更高稅率。

據媒體報導，美方對日課徵關稅主因包括對日本封閉市場與未如預期採購美國米、開放汽車市場感到不滿。三得利執行長新浪剛史直指，日本政府過度堅持全面豁免立場，讓川普覺得被背叛，導致原本可能僅10%的關稅拉高至25%。他並批評政府談判錯失彈性換取利益的機會，也未善用川普首任時期建立的信任基礎。

不少網友在留言中表達不屑或質疑，尤其對報導中提到的「日本媒體人矢板明夫」發言充滿反感，有人直言「看到矢板明夫就知道這篇報導0參考價值」，也有人酸「取日本名字就變成日本人了嗎？」、「假日本人喊最大聲」。對於新聞內容，有人指出「農業與汽車都是美國票倉，怎可能讓你犧牲一換一」。

另外，也有部分網友從台灣角度切入討論，有人笑稱「反觀台灣舔成那樣，等等看會不會比日本好」，亦有人悲觀預測「日本拿25%，台灣20%就可以辦桌了」、「我們恐怕要用關稅來檢驗信仰」。還有網友認為無論選擇妥協或強硬，都難免被罵，「跪了也沒好下場」。

綜合討論可見，川普的關稅策略不僅挑戰傳統外交邏輯，也讓各國陷入兩難抉擇。日本與台灣在對美策略上的差異，或將成為觀察區域經貿實力與談判籌碼落差的對照組。網友紛紛關注，當台灣的關稅結果公布時，是否能比日本更「有面子」，還是也將迎來一波國內怒火。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 石破茂 矢板明夫 日本 川普 PTT

延伸閱讀

台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

美股強勢續航！00926小資20元入場…科技、AI題材ETF同步勁揚

街口支付母公司遭查封！輿論分兩派開戰：錢先提領出來再說

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

相關新聞

日本商界轟政府誤判美方！他酸石破茂「裡外不是人」 網憂台灣迎更高稅率

川普宣布對日本商品加徵25%關稅，引發日本企業反彈，也讓政界面臨選舉壓力。一名網友在PTT評論此事時點出日本首相石破茂「為了守住底線，結果裡外不是人」，並質疑日本是否會選擇「跪」還是繼續強硬，引發網友熱議，不少人也拿台灣作對照，關注我方是否即將迎來更高稅率。

川普關稅就是「經濟武器」！邏輯投資：即便談多順利最終拍板仍憑他喜好

四件事情理解川普對於「關稅」的態度： 1.川普剛剛宣布，對加拿大關稅為35%，原本為25%。 2.川普對巴西課徵50％關稅，原為10%，儘管美國對巴西為「貿易順超」，不存在貿易赤字，但川普表示巴西

台灣對美「談判籌碼」遭質疑！他狠批根本是討好外交：川普怎會怕

南華早報引述觀察指出，台灣對美國提出的四大政策讓利可能已用罄，包含千億半導體投資、液化天然氣預購、軍購與國防預算調升等。不過一名網友在PTT批評，這些根本不構成「談判籌碼」，掀起網友熱議，不少人也質疑政府對美策略是否過於軟弱，根本讓美方無所顧忌。

台股一路漲利空都沒了吧？FOMO躁動：該增貸歐印了

近期台股持續強勢上攻，不少投資人明顯感受到「沒有利空」的氛圍，甚至有網友在PTT發文直問：「這麼噴，是不是該辦信貸、該增貸嗎？」一番心癢癢的發言，立刻引爆板上熱議。 原PO表示，近期不論是匯損、

美國進口車關稅傳大降！廠商喊憂心、民眾喊開心：全台特斯拉不是夢

台美關稅談判出現新進展，傳出美國進口車關稅有望從現行的17.5%大幅下修到2.5%甚至0%。汽車全聯會理事長劉錦村坦言，這對台灣消費者來說絕對是利多，但國產汽車製造商卻面臨生存壓力，擔憂本地產業能否繼

台美關稅談判膠著…傳放行美牛內臟、絞肉！瘋猜：會拖到大罷免後　

台美關稅談判再度引發社群熱議。儘管美國總統川普尚未公布台灣新對等關稅稅率，行政院表示副院長鄭麗君仍在華府與美方磋商，但外界關注台美雙方能否在本月底前敲定協議。根據聯合報報導，我方以10%關稅為目標，並

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。