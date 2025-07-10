銀行存款配息為何不扣本金？股票ETF配息卻要扣價 專家解析關鍵差異

看到有人在問說為什麼銀行的存款發利息不會扣本金，可是股票或ETF配息就要扣股價。

這兩者有個兩個很明顯的差別：

1、銀行的存款不能拿到市場上交易，所以配息之後的價值減損看不出來，假如像美國的定存單那樣可以在市場交易，又能中途配息，那之後整體價值照樣會像後述的債券一樣下降。 2、銀行的存款不可能讓你存一天就拿到一整年的利息，但是股票和ETF只要前一天買進就能拿到1年的配息，假如配息可以不扣股價，那像00900那種方式，配息之前買，配完息賣的策略，一年賺18%以上應該沒問題，但這是不會發生的。 所以，拿這兩個差異這麼大的產品來比較本來就很怪。

另外，有一種產品，介於存款和股票之間，就是債券。

一般債券是公開在市場上交易（雖然不像股票的集合市場），但在配息前一天買進，就能拿到半年配息，而且配息之後債券價格不會跌。

但前一天買進能拿配息的代價，是你在買進的同時，要把過去半年減一天的前手息，付給賣債券你的人，所以實際上等於你只拿到一天的配息。

然後配息價格不會跌，不代表淨值沒下降，債券的淨值等於價格加上累積的配息，在除息的當天，債券累積的半年配息就會消失，債券的淨值就會下降。實際上跟股票或ETF配息之後價格下跌是很類似的。

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