「低於25%就大成功？」美國對台關稅遲未揭曉…遭酸：滿滿預先洗地的預防針

美國對台關稅遲遲未揭曉，台灣專家多認為這是「正面訊號」，更有信心關稅將低於日韓的25%。然而在社群上，許多PTT網友卻一面倒冷嘲熱諷，直言「低於25%就大成功？」有人更質疑，現在官方、媒體是不是已經在預先洗地，關稅只要沒破25%就算是利多？

美國總統川普日前公布新一波對日、韓等國的汽車及關鍵產業關稅，台灣則未列入首批通知，讓專家解讀為台美談判仍有空間，甚至有機會低於25%。台經院長張建一、學者蔡明芳都強調，談判尚未定案顯示還有調整機會，且台美貿易結構互補，利於拿到較低稅率。官方也釋出訊息，強調會爭取對台最有利的方案。

然而，這番「低於25%」就是利多的論述，在PTT引發大量吐槽。網友們認為，這根本是預設立場，萬一結果高於25%，「專家是不是要下台？」更有聲音直指，關稅數字再怎麼低，配套條件、匯率損失早就讓台廠利潤被砍。

PTT網友對專家喊話普遍質疑，認為「台灣磚家猜錯的話，事後惦惦就沒事了」、「25很低嗎？」、「高機率怎不說100%」，也有人酸「之前有專家料到32%嗎？這種事不需要大內宣乖乖等開獎」。面對「低於25%就是好消息」的說法，留言冷嘲熱諷，「已經在洗低於25就是噴了」、「低於25早就大肆宣揚了」、「24.99%」、「夢裡什麼都有」。

同時，不少人提醒不能只看關稅數字，配套條件與匯率損失才是關鍵，「光匯率就先砍了公司獲利12%附近，然後還要加關稅，基本上關稅沒談到15%以下，根本都是失敗的談判吧」、「川普又不是吃素的，稅率低就是肉割得多換來的」、「除了看關稅幾%，還要看其他的附加條件有那些」。還有不少人認為媒體與官方近期「開始打預防針」、「這幾天瘋狂放新聞欸哈」、「是台灣太好割了，沒割夠不放手吧？」

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