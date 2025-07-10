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台灣關稅估至少30％起跳？「預防針」打好打滿：大罷免後就不演了

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判進度引爆PTT討論，網友紛紛嘲諷官方「打預防針」、質疑高關稅「大罷免後才會不演」，預期數字恐不樂觀。歐新社
台美關稅談判進度引爆PTT討論，網友紛紛嘲諷官方「打預防針」、質疑高關稅「大罷免後才會不演」，預期數字恐不樂觀。歐新社

美國新一波關稅通知信函傳出即將送達，官方強調「非最終稅率、還要再談」，引發PTT一片「預防針說」熱潮。不少網友認為，這波消息根本是在提前為高稅率鋪路，質疑官方只是在拖延、等大罷免結束後才會攤牌。

有網友表示「開始打預防針，看來是30趴起跳」、「開頭就說不是定案 那怎麼看就是超差吧」、「看來先寫一篇，打預防針先止血對吧？」、「這新聞就是打預防針先試試水溫怕真相太衝擊」。

對於「非最終稅率」的說法，更多人不買單，留言直指：「談判沒有談成才需要再談啊」、「還要再談，那肯定25%以上了」、「好的話早就吹爆了」、「台灣15或20還需要談什麼，不要說笑了」。也有人預測，「低消30%，比32%還慘」、「比日韓低一定大聲宣傳了，會這樣說，猜25-30%」。

部分網友甚至認為這波媒體訊息純屬「洗地」：「開始打預防針」、「笑死 預防針」、「狂打預防針，笑死」、「開頭不是定案，根本不樂觀」、「大罷免完後才會真正公布數字」。不乏有人批評：「知情人士是什麼，記者素質」、「自由時報可信度先砍半」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 罷免 關稅

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