美國進口車傳關稅「一步到位」直降至零 眾人嗨：可以買便宜特斯拉囉！

隨著台美關稅談判進入最後階段，市場傳出美方態度強硬，要求汽車關稅「一次到位」降至2.5%、甚至完全歸零。國內車廠原本希望分10到15年緩降，但如今幾乎無望。汽車業者透露，目前進口車卡關保稅倉庫，國產車也面臨銷售遲緩，業界和消費者都在等新關稅方案拍板。多數廠商訴求「盡速公布」，希望政策明朗化，讓車市買氣回溫。

消息指出，本土汽車集團強調，若不能分年緩降，至少應拉大國產與進口車稅率差距，否則國產車將面臨生存危機。相較之下，有日系車廠因在美已設廠，反而態度較開放，未來不排除從美國進口車輛至台，進一步衝擊國內零組件產業。也有車廠建議政府同步降低零組件關稅，以減輕本地供應鏈壓力。

針對進口車關稅議題，PTT網友掀起熱烈討論，許多人期待「平價特斯拉」出現，直言再也不想被國產車壟斷。有網友留言：「便宜的美國車來囉、買爆」、「國產車給我下去 坑台灣人那麼多年也夠了吧」、「爽啦 零關稅就牽兩台Tesla」、「便宜的特斯拉終於來了」、「終於不用陪廢物國產車坐牢了」。

不過，對於降稅是否等於降價，也出現不少質疑聲音。有網友說：「依照台灣人尿性 八成價格不變 再吵就加價賣」、「車廠:你有看過降價的自助餐？」、「鮮奶關稅零，消費者還是被奸商吃得死死的」、「車商會降才怪」、「市場機制，你自己去開公司賣便宜的車」。更有網友舉紐西蘭牛奶、早餐店蛋價為例，認為「降關稅價格也未必真的便宜」。

網認為只有競爭才能帶來合理價格：「支持降到0 讓開賣場的專心搞賣場」、「放棄欲聾，救全台灣出口業，非常划算吧」、「台灣人值得一個合理的車價不是盤子價」。也有呼籲政府同步調降貨物稅，促進外匯車流通，認為「要換便宜的進口車囉」、「人人都開得起美國車了 德政」。

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