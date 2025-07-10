股市震盪劇烈⋯「蜈蚣流」還能用嗎？網酸：會被川普剋死

在台美關稅尚未明朗、金融市場震盪劇烈的時刻，一名網友於PTT《Stock》板發文請益「最近是否適合操作蜈蚣流」，主張若台灣關稅突破30%，可趁崩盤時開網銀信貸、鬼切正二搶反彈，甚至直言「這樣勝率超高，月薪4萬也能買房」，此番發言立即引爆鄉民群起回應，多數網友以嘲諷語氣回擊，指出該操作早在四月市場大震盪時「被川普一拳打爆」，甚至連「教主」本人都悄悄退場。

原PO提出的「蜈蚣流」泛指高頻操作與高槓桿資金切換戰術，過去曾於多頭行情下大受歡迎，尤以標榜「質押美債＋正二ETF」的操作為代表。不過隨著四月初市場劇烈波動，眾多追隨者慘遭斷頭、套牢，連帶讓操作人員被戲稱為「斷腳蜈蚣」，各種「教主畢業文」、「改推定存」、「轉戰VOO」的說法陸續傳出，信仰崩塌，熱潮逐漸退燒。

文章下方留言可見許多網友冷嘲熱諷，有人直言「川普是專門剋蜈蚣的白頭鷹」、「教主都跑了你還在原地」、「四月已經一堆冤魂，現在乾淨了」，也有人調侃「再玩蜈蚣不如練鐵公雞」、「這年頭快切鬼轉的才贏」、「質押三層買美債現在還好嗎」。還有網友搞笑說「房地產蜈蚣才是奧義」、「你是說多空雙8嗎」。

不乏網友提出勸世提醒，強調槓桿本質就是賭博，「只要有質押就有風險」、「崩盤一路崩，這輩子就負債人生」。也有人點出「被教主害死的還少嗎？現在說沒事、轉標的，信徒卻還在苦海」，甚至有人直指這種高槓桿流派本質就是「賠錢就說換檔」的責任逃脫術。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。