川普關稅未列台灣！他喊「別悲觀、大買台股」 網酸：又在打強心針？

美國總統川普公布新一輪對等關稅名單，引發市場高度關注。一名PTT網友轉貼新聞指出，台灣目前未被列入8月1日起實施的制裁名單中，認為台灣在強權之間一向能靈活應對，呼籲「大家對執政團隊與產業要有信心，不用悲觀，大力買進台股就是了」。此言一出掀起熱議，部分人表示贊同，但更多網友對此持懷疑甚至反感態度，直指「一堆消息放話都不公佈」、「這是在灌雞湯」。

根據媒體報導指出，川普雖宣布對日韓課徵25%、對寮國緬甸課徵40%等關稅，但名單中並未包含台灣。行政院回應目前尚未收到通知，談判團隊仍在美方積極協調。美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元受訪表示，川普的關稅政策本質是「動態談判工具」，意在重組產業與貿易架構。他強調，台灣的誠意與靈活性促使美方尚未祭出懲罰，並對台灣政府與產業韌性表達信心。

然而，原PO的「大力買台股」與「不要悲觀」的樂觀喊話，反而引來不少網友嘲諷與警覺。有人直言「新聞連發就是出事了」、「又在打強心針」、「御用學者開始洗地」。也有網友點出先前政府在軍購、匯率讓步、產業開放上的妥協，質疑「都跪了還沒好消息，是誰在談？」另有人補充，「不公布稅率代表很可能就是32%」、「川普動態調整不是你一廂情願樂觀就沒事」。

針對葉耀元「商業民族、左右逢源」的說法，部分網友認為過於理想化。「我們有什麼本錢左右逢源？兩邊都不討好吧」、「全球佈局都是企業自己拼出來的，政府幫了什麼？」更有不少留言酸稱「安心睡2.0要來了」、「學者、知情人士、老謝，這三套系統不會失靈」、「光嘴砲有什麼用，結果要課多少還是未知數」。

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