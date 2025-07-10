陸列管8家台灣軍工實體 他酸「根本沒在用」：幫國防部過濾紅色供應鏈

中國大陸商務部9日宣布將漢翔、中科院等8家台灣軍工相關實體列入出口管制名單，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞表示，受影響的公司如漢翔（2634）與龍德造船（6753）股價反應平淡，「也不意外，國防部本來就不想用到紅色供應鏈的東西」，此言一出立刻引來大批鄉民留言，有人認為中國此舉反而形同幫台灣把關，避免誤用中製零件。

根據媒體報導，大陸官方指出，為履行防擴散等國際義務、維護國安，將禁止向上述8家台灣實體出口「兩用物項」，包括航太、船艦與國防科技相關的關鍵物資。即日起已展開的出口活動必須停止，特殊需求則需經許可。

不少網友認同原PO看法，認為此舉對台灣軍工產業影響有限。「這些單位本來就禁買陸貨」、「制裁空氣，中又贏」、「幫國防部做自主審查」。更有人嘲諷「根本沒差，本來就沒在用」，形容中國此舉是「幫忙戒毒」、「自動切割紅色供應鏈」。也有網友拿中國過往制裁美國軍火商相比，認為兩者如出一轍，僅具象徵意義。

不過部分網友則提出更深層的憂慮，認為「關鍵稀土與磁鐵原料難以迴避中製」、「嘴上說禁用，結果還是常常被抓包」，點名無人機、潛艦與精密馬達等軍工應用若失去中國供應，恐難順利生產。「東元馬達都被拿來笑了，問題根本不在嘴巴，而是供應鏈底層」，有人更指出「很多台灣供應商其實就是轉買中國貨」。

也有一派網友從國際角度延伸觀察，提及即使是美國軍工企業也高度依賴中國稀土，過去15年來仍無法建立完整替代體系，「不是不想切，而是切不掉」、「重稀土全球99.9%來自中國，連美國都得低頭」。因此有人認為中國這次針對兩用物項的出口管制，實際效應可能遠高於表面。

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