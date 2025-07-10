關稅+升值雙重打擊？憂「日版衰退＋春鬥停薪」：像極了廣場協議2.0

美國總統川普宣布自8月1日起，對日本進口商品徵收25%對等關稅，引發PTT網友熱烈討論。一名網友轉貼相關新聞指出，這可能導致日本明年陷入經濟衰退，甚至拖累薪資成長，直言「高通膨+衰退+薪資停滯不是好現象」，更聯想到1985年「廣場協議」的翻版，引起眾人關注並展開激辯。留言區聚焦於關稅衝擊、轉向中國市場的可行性，以及對川普政策與媒體報導的諷刺與質疑。

根據媒體報導，川普推動的對等關稅由10%基本稅率及附加稅構成，8月將全面實施25%稅率。野村總合研究所經濟學家木內登英指出，這將使日本GDP在一年內下滑0.85%，尤其汽車與鋼鋁關稅衝擊重大，中小企業恐首當其衝，就業與加薪環境皆受影響。智庫預測，2025財年破產企業數恐上升至超過1萬家。

原PO表示，當前日本經濟雖略見復甦，但通膨壓力已現，若川普的新制如期上路，恐出現「高通膨+衰退+停薪」三重壓力。他也擔憂美方對日本貨幣政策施壓將推高日圓匯率，形同「廣場協議2.0」。此番評論引來不少網友共鳴，有人直言「日幣敢貶啊」、「關稅漲薪不漲，怎麼春鬥？」也有網友認為日本車廠恐難吸收關稅，「最終還是消費者埋單」。

針對「日本可否轉向中國市場」的說法，PTT意見分歧。有網友主張「日本可以跟中國做生意，不用怕美國」，認為台灣才是最依賴美國的經濟體。但也有不少人提出反駁，指出中國車市內捲、日本汽車難以打進、化工與原物料出口不對等等問題，直言「兩個出口導向國是要怎麼互補」、「出口汽車轉賣中國根本不切實際」。

此外，部分網友質疑新聞來源或專家預測的可靠性，笑稱「專家又來了」、「我也是專家，預測衰退25%」，並諷刺川普政策「硬碰硬大家一起死」。也有人提到全球景氣皆疲弱，美國雖受衝擊但復甦速度可能仍優於他國，認為應從宏觀角度審視整體經濟鏈結與後續變化。

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