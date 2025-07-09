吳思瑤稱關稅未公布台灣代表是「好消息」？被罵：這政府幹話太多成果少

美國總統川普日前宣布14國新對等關稅，稅率高達25%至40%，台灣暫未在名單內。民進黨團幹事長吳思瑤今日強調，台灣「好消息」在於雙方持續有談判意願，強調「我們隨時都不能鬆懈」，呼籲朝野團結、支持談判團隊。然而這番回應，卻在網路社群掀起一片酸言嘲諷。

回顧談判進展，吳思瑤受訪時表示，台灣還沒被美方公布高關稅，是因為雙方談判進展正向，並非談不下去；她強調政府會把握可控範圍，全力備戰，並信賴台灣的底氣。不過網友們對這樣的說法並不買單。

針對「有談判意願」被當成好消息，不少網友毫不留情嘲諷：「談判意願也能叫做好消息？」「好消息就是爭取到談判意願@@喪事喜辦」。

也有人諷刺「爭取到可以繼續爭取的機會」、「高情商：爭取到繼續談判的機會，低情商：談判沒有進度」、「現在連可以繼續談都能叫做好消息？」

甚至質疑「沒有實際數據就說好消息？」「每個字都看得懂，合在一起怎麼跟外星語差不多了」。

還有網友直接點破政府說詞「這政府真的是幹話太多，成果太少」、「台灣談判雖有所堅持但總體是有彈性的，願意拿東西換」、「好日子要來力，快點端上來吧（關稅）」、「要嘛就大方承認25%，還是說被課32%？」

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