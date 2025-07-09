川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

美國白宮經濟顧問委員會最新報告指出，進口商品價格持續下滑，顯示川普政府近期的關稅政策尚未引發通膨。儘管如此，總統川普8日再度開嗆聯準會（Fed）主席鮑爾，直言對方「應該立刻辭職」，並強調「願意降息」的人才適合接任。

不少PTT網友對此熱議，有人笑稱「吃飯睡覺嗆老鮑」，也有人吐槽「關稅是開始徵收了嗎？」「又還沒實施」。

更有網友認為「川普又拿他沒輒，整天喊」，但也有一派債券投資人對降息充滿期待，「這樣債蛙終於有救了 對吧？」

事實上，川普長期對鮑爾不滿，批評其「動作慢」，多次公開表示美國利率應再調降2到3個百分點。這次他甚至當面諷刺：「我還比較喜歡你來做這份工作。」

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