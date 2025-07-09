川普將宣布7國關稅名單…下午還會加碼！若「沒有台灣或許是好事」？

美國總統川普再度出招，宣布將於美東時間9日早上公布7國貿易名單，並強調下午還會「加碼」更多國家，引發國際市場與PTT鄉民高度關注。川普日前已向各國寄出關稅通知信，並延長對等關稅暫緩期至8月1日，被視為對協商國家發出最後通牒。

原PO也好奇，台灣是否會入列，直言「沒有台灣或許是好事，有的話肯定不會好到哪去了」。

面對川普新一波貿易名單，不少網友認為「沒有消息就是好消息，大夥們別怕」、「不確定性要消失了，之後準備大漲」、「日韓25%都能漲，沒道理台股不行」。

但也有網友憂心「不確定性，台股先跌再說」、「台灣比照中國啊 你們到底在講什麼」，甚至自嘲「一天不公布就整天死人盤」、「明天上午就是台灣凌晨」。

也有不少人幽默回應，「用關稅換正名，划算」、「安心睡」、「大的要來了」、「快點發信來！幾趴都沒在怕的啦」，甚至提及「每次有壞事台灣就變國家」、「這次有企鵝島了吧」等梗，整體討論熱度高。

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