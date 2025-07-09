川普關稅震撼彈…台股小跌66點「基本麵」話題洗版 金管會：緊盯局勢不排除因應

美國總統川普宣布對14國課徵關稅，雖然台灣不在名單內，台股8日盤中一度下跌逾200點，最終收跌66.45點，維持在22,362點。金管會表示，將密切關注國際金融情勢，緊盯川普對等關稅的最終結果，隨時準備因應。證期局副局長黃厚銘則分析，美股受到川普關稅衝擊，帶動台股震盪，但本益比、殖利率及企業營收數據仍顯穩健。

原PO表示，台股今天跌幅有限，維持率還在170%以上，質疑是否有過度恐慌，並自嘲「難道晚餐要吃麵了？」網友則熱烈回應「基本麵」、「先吃碗麵」、「台積電撐著跌不到哪去」，更有留言笑稱「好好吃的麵（？）」、「乖乖賣麵就好」，反映鄉民將本益比、殖利率等「基本面」戲謔為「基本麵」，成為討論亮點。

多數網友認為，這波下跌其實不算嚇趴，「200多點算什麼嚇趴，起碼500才算」、「跌幾十點就嚇趴是怎樣」、「66點趴趴」。也有網友質疑官方作為，「緊盯又怎樣？川普你能控制喔」、「不是都在緊盯，笑死」、「政府也怕突然來一根大根的」，有的則認為「只有我覺得很穩嗎」、「基本麵來囉」。部分網友則調侃金管會「只會喊？實質上做了什麼」、「政府干預市場這種話都出來了，直接命令外資只進不出 台股10萬點」。

針對外資動向及台股後市，金管會強調本益比17.05倍、現金殖利率3.09%，企業營收持續創高。但在PTT討論區，鄉民用基本麵嘲諷，「餵公子吃基本麵」、「大腸麵要來惹0.0」、「賣出鍵全面移除 不賣=不賠」，一片輕鬆戲謔，對所謂的「緊盯」也僅以冷幽默回應。

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