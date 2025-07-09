快訊

大陸商務部：將漢翔、中信造船等8家台灣實體列入出口管制管控名單

美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅震撼彈…台股小跌66點「基本麵」話題洗版 金管會：緊盯局勢不排除因應

聯合新聞網／ 綜合報導
美股主要指數24日收紅，台積電ADR上漲4.04%；台股25日早盤開高，最高來到20012點附近，上漲逾500點。權王台積電早盤開高上漲36元，站回月線，股價為900元。中央社記者郭日曉攝 114年4月25日 中央通訊社
美股主要指數24日收紅，台積電ADR上漲4.04%；台股25日早盤開高，最高來到20012點附近，上漲逾500點。權王台積電早盤開高上漲36元，站回月線，股價為900元。中央社記者郭日曉攝 114年4月25日 中央通訊社

美國總統川普宣布對14國課徵關稅，雖然台灣不在名單內，台股8日盤中一度下跌逾200點，最終收跌66.45點，維持在22,362點。金管會表示，將密切關注國際金融情勢，緊盯川普對等關稅的最終結果，隨時準備因應。證期局副局長黃厚銘則分析，美股受到川普關稅衝擊，帶動台股震盪，但本益比殖利率及企業營收數據仍顯穩健。

原PO表示，台股今天跌幅有限，維持率還在170%以上，質疑是否有過度恐慌，並自嘲「難道晚餐要吃麵了？」網友則熱烈回應「基本麵」、「先吃碗麵」、「台積電撐著跌不到哪去」，更有留言笑稱「好好吃的麵（？）」、「乖乖賣麵就好」，反映鄉民將本益比、殖利率等「基本面」戲謔為「基本麵」，成為討論亮點。

多數網友認為，這波下跌其實不算嚇趴，「200多點算什麼嚇趴，起碼500才算」、「跌幾十點就嚇趴是怎樣」、「66點趴趴」。也有網友質疑官方作為，「緊盯又怎樣？川普你能控制喔」、「不是都在緊盯，笑死」、「政府也怕突然來一根大根的」，有的則認為「只有我覺得很穩嗎」、「基本麵來囉」。部分網友則調侃金管會「只會喊？實質上做了什麼」、「政府干預市場這種話都出來了，直接命令外資只進不出 台股10萬點」。

針對外資動向及台股後市，金管會強調本益比17.05倍、現金殖利率3.09%，企業營收持續創高。但在PTT討論區，鄉民用基本麵嘲諷，「餵公子吃基本麵」、「大腸麵要來惹0.0」、「賣出鍵全面移除 不賣=不賠」，一片輕鬆戲謔，對所謂的「緊盯」也僅以冷幽默回應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 外資 對等關稅 川普 本益比 殖利率 金管會

延伸閱讀

台灣關稅會不會調降？分析師認為可能是這數字 看好台股有望再創高

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

川普對銅祭出50％關稅…銅價一飛沖天！老牛：華新、大亞、台光電

相關新聞

川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

美國白宮經濟顧問委員會最新報告指出，進口商品價格持續下滑，顯示川普政府近期的關稅政策尚未引發通膨。儘管如此，總統川普8日再度開嗆聯準會（Fed）主席鮑爾，直言對方「應該立刻辭職」，並強調「願意降息」的

川普將宣布7國關稅名單…下午還會加碼！若「沒有台灣或許是好事」？

美國總統川普再度出招，宣布將於美東時間9日早上公布7國貿易名單，並強調下午還會「加碼」更多國家，引發國際市場與PTT鄉民高度關注。川普日前已向各國寄出關稅通知信，並延長對等關稅暫緩期至8月1日，被視為

川普關稅震撼彈…台股小跌66點「基本麵」話題洗版 金管會：緊盯局勢不排除因應

美國總統川普宣布對14國課徵關稅，雖然台灣不在名單內，台股8日盤中一度下跌逾200點，最終收跌66.45點，維持在22,362點。金管會表示，將密切關注國際金融情勢，緊盯川普對等關稅的最終結果，隨時準

川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

美國總統川普再度出招，宣佈對所有進口銅課徵50%關稅，引發國際市場譁然。根據CNN報導，川普強調新關稅將於週二生效，但尚未明確說明確切實施時間。美國主要銅來源包括智利、加拿大、墨西哥與秘魯。消息一出，

川普對銅祭出50％關稅…銅價一飛沖天！老牛：華新、大亞、台光電

一「銅」賺錢去 大家早安！ 川普又開啟發瘋模式，到底要不要讓人家睡覺啦～ 昨晚川普宣布：對進口銅祭出 50% 關稅！結果紐約期銅價一飛沖天，一度飆漲 17% 創下歷史新高，今天台股應該有機會銅光

川普突喊「全力軍援烏克蘭」！網猜「刻意拖長戰爭」害歐洲埋單

美國總統川普近期對烏克蘭軍援政策出現急轉彎，不僅在記者會上表示「別無選擇，必須再提供更多武器」，還向烏克蘭總統澤倫斯基保證，會提供一切能挪出的軍事支援。但這番說法與他過去對軍援的冷處理形成強烈對比，也與五角大廈上週宣布暫緩對烏軍關鍵武器供應的政策相矛盾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。