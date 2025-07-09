川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

美國公布首波對14國加徵新關稅名單，台灣並未列入其中。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，首波名單多為「談判相對不順」或「沒有必要再談下去的國家」，並強調台灣仍在與美方持續磋商、努力到最後一刻。此說法引發PTT網友熱烈回應，有人酸說：「所以越早被點名的是談不攏？那我們最晚公佈的，不就最有機會免關稅？」

2025-07-08 15:42