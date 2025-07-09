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川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布對進口銅課50%關稅，國際銅價飆漲，台股「第一銅」等相關概念股受矚目，網友熱議政策利弊與後續影響。（路透）
川普宣布對進口銅課50%關稅，國際銅價飆漲，台股「第一銅」等相關概念股受矚目，網友熱議政策利弊與後續影響。（路透）

美國總統川普再度出招，宣佈對所有進口銅課徵50%關稅，引發國際市場譁然。根據CNN報導，川普強調新關稅將於週二生效，但尚未明確說明確切實施時間。美國主要銅來源包括智利、加拿大、墨西哥與秘魯。消息一出，國際銅價暴漲，連台灣「第一銅」等相關個股都被熱議。

PTT鄉民引述川普原話：「President Donald Trump said a new 50% tariff on all copper imports will come Tuesday. However, he did not specify when the new tariff would take effect」，並質疑美國自產銅量遠低於進口需求。也有網友分析，這項措施將直接衝擊美國製造業成本，恐讓半導體、汽車、機械等產業成本大增。

隨著美國關稅消息一出，國際銅價迅速創下新高，台股「第一銅」等相關概念股也瞬間成為市場焦點。有網友直言「第一銅衝向400」，也有人認為「理論上關稅會造成美國物價上漲，其他國家物價下跌」，顯示市場看法分歧。

針對這波關稅爭議，網友討論激烈，有人興奮喊「好爽」、「羨慕持有第一銅」，也有人擔心「川普到處開戰場 爽」、「這老頭又出昏招坑自己企業」，並質疑「對原物料課稅真的白痴」、「美國自己產得出足夠的銅嗎？」。不少人甚至用幽默語氣調侃「煉銅再次偉大」、「川普家族又在炒股」，反映政策引發不同層面的關注與反思。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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