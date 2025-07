川普宣布對進口銅課50％關稅…市場震撼！第一銅利多、製造業壓力大

美國總統川普再度出招,宣佈對所有進口銅課徵50%關稅,引發國際市場譁然。根據CNN報導,川普強調新關稅將於週二生效,但尚未明確說明確切實施時間。美國主要銅來源包括智利、加拿大、墨西哥與秘魯。消息一出,國際銅價暴漲,連台灣「第一銅」等相關個股都被熱議。

PTT鄉民引述川普原話:「President Donald Trump said a new 50% tariff on all copper imports will come Tuesday. However, he did not specify when the new tariff would take effect」,並質疑美國自產銅量遠低於進口需求。也有網友分析,這項措施將直接衝擊美國製造業成本,恐讓半導體、汽車、機械等產業成本大增。

隨著美國關稅消息一出,國際銅價迅速創下新高,台股「第一銅」等相關概念股也瞬間成為市場焦點。有網友直言「第一銅衝向400」,也有人認為「理論上關稅會造成美國物價上漲,其他國家物價下跌」,顯示市場看法分歧。

針對這波關稅爭議,網友討論激烈,有人興奮喊「好爽」、「羨慕持有第一銅」,也有人擔心「川普到處開戰場 爽」、「這老頭又出昏招坑自己企業」,並質疑「對原物料課稅真的白痴」、「美國自己產得出足夠的銅嗎?」。不少人甚至用幽默語氣調侃「煉銅再次偉大」、「川普家族又在炒股」,反映政策引發不同層面的關注與反思。

