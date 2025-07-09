川普對銅祭出50％關稅…銅價一飛沖天！老牛：華新、大亞、台光電
一「銅」賺錢去
大家早安！
川普又開啟發瘋模式，到底要不要讓人家睡覺啦～
昨晚川普宣布：對進口銅祭出 50% 關稅！結果紐約期銅價一飛沖天，一度飆漲 17% 創下歷史新高，今天台股應該有機會銅光閃閃。
今天盤面上沾到邊的「銅」字輩，熱度會爆表哦～以下幾檔概念股，我手上恰巧都沒有。所以僅供參考，請勿盲衝
電線電纜與銅加工
華新（1605）
大亞（1609）
華榮（1608）
合機（1618）
宏泰（1612）
第一銅（2009）
銅箔基板與電子材料
台光電（2383）
聯茂（6213）
金居（8358）
銅期貨 ETF
期街口道瓊銅（00763U）
老牛碎碎念
川普真的不演了，從「炒股」進階「炒銅」原物料，完全懂得如何帶風向兼帶貨！短線題材熱炒歸熱炒，長線投資還是要看體質、看產業、看基本面唷！
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言