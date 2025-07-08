台灣沒在首波關稅名單是因談判順利？吳思瑤被酸爆「又喪事喜辦」

美國公布首波對14國加徵新關稅名單，台灣並未列入其中。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，首波名單多為「談判相對不順」或「沒有必要再談下去的國家」，並強調台灣仍在與美方持續磋商、努力到最後一刻。此說法引發PTT網友熱烈回應，有人酸說：「所以越早被點名的是談不攏？那我們最晚公佈的，不就最有機會免關稅？」

吳思瑤指出，根據掌握資訊，美國對台灣尚未做出最終裁定，雙方還在協商，她呼籲外界給予談判代表最大支持。她更強調目前要「靜候結果」、「不放棄任何機會」。然而網友對這番話並不買單，嘲諷「是讀書最久的學霸邏輯嗎？」、「這叫喪事喜辦的說法已經不是第一次了」。更有人提及過去宣稱台灣是最早談判國家，如今卻成了「越晚越有希望」，轉彎之快令人錯愕。

網友留言中，許多針對邏輯不通表達不滿：「越南、英國是最早公布的，那談得不順的是他們？」、「越南還開出條件細節、拿到20%，叫不順？」還有人調侃：「原來中國也談很順，才沒被點名？」有網友將其形容為「邏輯跳躍」，指出這根本是為了掩飾台灣可能面臨的高關稅壓力，留言如「不順的先公布，順的先藏起來？小學生才信這一套」。

另一方面，也有人擔心官方若過度樂觀誤導，恐影響投資判斷及市場信心。「萬一最終結果不如預期，怎麼收場？」、「要嘛不說話，這種言論之後容易被打臉」。部分網友已開始「對賭」，直言：「低於20%就算你贏，高於就辭職吧！」，也有人表示會保留觀望，「看結果就知道誰在放話」、「講再多不如拿出成績單」。

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