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川普突喊「全力軍援烏克蘭」！網猜「刻意拖長戰爭」害歐洲埋單

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普又聲稱要軍援烏克蘭。歐新社
美國總統川普又聲稱要軍援烏克蘭。歐新社

美國總統川普近期對烏克蘭軍援政策出現急轉彎，不僅在記者會上表示「別無選擇，必須再提供更多武器」，還向烏克蘭總統澤倫斯基保證，會提供一切能挪出的軍事支援。但這番說法與他過去對軍援的冷處理形成強烈對比，也與五角大廈上週宣布暫緩對烏軍關鍵武器供應的政策相矛盾。

對此，一名PTT網友轉貼新聞直言：「川普現在又對澤倫司機讚不絕口？之前不是還說no card？」引來眾多鄉民熱烈回應，有人直翻為「嘴巴挺、武器停、打仗繼續爽」。

不少網友回憶川普今年初曾放話「24小時內結束俄烏戰爭」，如今卻再度重申對烏軍援，直酸他是「全世界最會轉彎的人」、「說好的和平呢？」也有人批評川普根本毫無原則，「普丁不給面子就翻臉」、「兩邊提油救火是在演哪齣？」針對五角大廈強調「軍援仍擱置中」，更有網友認為川普口頭承諾根本「只說不做」，嘲諷「川普保證＝不會發生」、「先過軍援預算再來講」。

另有一批網友延伸討論美國整體對外戰略，認為川普此舉只是政治操作，實際政策仍無明確轉向。「現在喊要軍援，是不是發現普丁根本沒要談，才反悔想再撐烏克蘭一下？」也有人點出川普可能是為了洗刷「親俄」標籤，轉而操作反俄形象。「本來還站在普丁那邊，現在又說對普丁非常不滿，說穿了是怕被貼標籤影響選情。」

有網友則針對美國軍事角色提出更深層的質疑，認為美國只想「拖長戰爭、削弱雙方」，真正受苦的還是烏克蘭人民與歐洲。「美國嘴巴說想結束戰爭，但一直軍援根本是在延長痛苦」、「俄國損失百萬人，美國只損失庫存，誰才是贏家？」也有人不客氣地表示「軍援不是免費的，最後一樣是歐洲埋單」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 俄烏戰爭 川普 澤倫斯基 烏克蘭 軍援

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