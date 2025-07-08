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關稅等放榜！謝金河稱「台灣沒有翻臉空間」 眾嘆：等人宰割

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

針對川普即將公布對各國最新關稅稅率清單，財訊傳媒董事長謝金河近日發文指出，台灣不在第一波14國名單中，但也沒有與美國翻臉的空間，引來PTT網友熱議。有網友直譯謝金河的說法，認為等同宣告「美國要什麼就給什麼」，甚至形容台灣如同面對川普與澤倫斯基般毫無籌碼，引來不少網友共鳴，紛紛留言嘲諷「You have no card」、「只能任人宰割」。

謝金河指出，面對川普即將公布的新一波關稅稅率，外界傳聞不斷。他舉例李鎮宇澄清一則針對台灣與歐洲的假新聞，並強調各國正繃緊神經迎接7月9日的「豁免期大限」。目前僅英國和越南成功與美國達成協議，其中越南若產品全程自製，稅率可降至10%，否則可能高達40%。這顯示川普在對等關稅上的設計極為細膩，特別針對「洗產地」問題制定出不同的稅率門檻。

他進一步分析，歐洲與日本在談判上卡關，日本更因汽車與稻米問題難以妥協，石破茂正值選舉亦無讓步空間。相較之下，台灣雖有汽車、美牛美豬等議題，但產值不高，沒有與美國翻臉的餘地。他並提及潘孟安日前赴阿拉斯加簽下油氣合約，顯示台灣釋出誠意。然而最終結果仍須等待川普的「自由心證」，大家只能靜待「放榜」。

網友對謝金河此番「台灣沒有翻臉空間」的說法反應兩極，部分人反串表示「穩了穩了」、「台灣人就是美國的狗」、「多少來都吞」，質疑這種毫無談判空間的說法是否等於放棄國家尊嚴；也有人酸「連9%都喊錯的人還在帶風向」、「昨天說比日韓好，今天換說沒本錢」，對謝金河立場前後不一感到不滿。不少人指出，這番話其實反映出台灣處境尷尬，明知會被課關稅卻無從討價還價。

另有一批網友聚焦在政策實質與經貿實力，表示若台灣早已沒有與美國談判的實力，那許多「親美」、「送單」行為究竟換到了什麼？有人提出「台積電都送了，美國還不是要課稅」、「油氣合約換來關稅？」也有網友強調不該總以「無牌可打」自居，「那就全部送啊，免費中出都可以」、「跪著談判不是外交，是投降」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 川普 美國 謝金河

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