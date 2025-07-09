風場發電效率逾9成⋯颱風反成綠電利多？他點名大亞、中興電

颱風「丹娜絲」重創台灣各地之際，經濟部發布新聞指出，離岸風機在17級強風中依舊安然無恙，甚至部分風場創下90%以上發電效率。此消息引來PTT股板網友討論，有人稱這對重電與綠能廠商如大亞、中興電等是利多，但也有不少人質疑這類報導是否過度包裝綠能成果，直批「光電板掉滿地怎麼不報？」、「風太大不就要停機？」

經濟部8日指出，「丹娜絲」颱風帶來強勁風勢，雖對台灣造成災情，卻未對離岸風機造成損壞，部分風場甚至創下超過90％的發電表現，成功轉化為穩定綠電。根據統計，昨日風力發電瞬間輸出最高達229萬瓩，占全台用電量的9.2％，展現出顯著成效。

有網友質疑離岸風機在風速過大時本就應停機保護，根本無法發電，「不是說10級風就停機？怎麼又說17級還能發90%？」、「強颱能發電還不壞，這是裝置藝術？」甚至質疑數據誤導，「是瞬時發電還是平均？這差很多好嗎？」也有網友指出，新聞說的外傘頂洲17級風根本不具代表性，「中南部都成災了，還能洗綠電新聞成這樣？」

另一派網友則針對媒體論述表達不滿，戲稱這是「喪事喜辦」、「黨媒好噁心」，更有人認為這種新聞根本是為綠電「洗地」，「沒壞是應該的吧？難道每次颱風都要壞才正常？」、「說穿了就是要繼續砸錢養綠能」、「記者水準配合觀眾水準」。針對發文者認為對綠電廠商是利多，也有人冷回「股價都吹斷了」、「世紀鋼這次應該會漲？呵」。

此外，光電板損壞狀況也被多次提出對比，有人貼出照片表示多處屋頂與平台光電板被吹毀，質疑政府只挑有利數據宣傳，「光電噴滿地怎麼不報？颱風來還能綠電滿滿？」、「這次風機沒壞是運氣好吧，下次颱風再來試試看？」部分網友則建議更實際地看整體電力結構，「颱風天風電上升，但平常呢？能當基載嗎？能穩定供電嗎？」

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