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為何石破茂對25％關稅「老神在在」？內行：美國人就是愛買日本車

聯合新聞網／ 綜合報導
石破茂點出「至少不是30%或35%」，美國關稅新制引發討論，網友認為日系車因省油妥善率高，美國人還是最愛日本品牌。（歐新社）
石破茂點出「至少不是30%或35%」，美國關稅新制引發討論，網友認為日系車因省油妥善率高，美國人還是最愛日本品牌。（歐新社）

美國總統川普宣布新一輪關稅日本政壇卻異常淡定。前防衛大臣石破茂一句「至少不是30%或35%」引發PTT討論，不少網友看穿箇中關鍵：日本車在美市佔無敵，就算加價，美國人還是買單，讓關稅「看似威脅實則無效」。

討論串指出，過去美國車市即便缺晶片、車商加價到天價，美國消費者仍堅持選日本車，寧願多付5000到15000美元也要開進口車，對美國品牌反倒興趣缺缺。這波關稅即使上路，日本只要繼續強化美國本土生產、稍微調整成本結構，利潤不見得受損，對手反而更吃力。

有內行人直言「只要美國人想買日本車，關稅根本沒用，價格漲了大家只會罵共和黨不會怪日本。」也有人分析，日本車廠多年來深耕美國，早就建立在地供應鏈，成本轉嫁壓力有限；反觀政客們的「利空」操作更像一場政治大戲。

部分網友普遍力挺日系車的市場實力，留言如「日本車省油妥善率又高，雙B在美反而沒那麼好賣」、「美國油電車賣很好，油電就日本強項」、「好開好顧，省事省心啊」不斷出現，直指日本品牌不只在美市佔強勢，連使用體驗都讓消費者願意多花錢也要入手。

也有不同聲音，有人認為歐洲車同樣有固定支持者，「歐洲車操控、底盤技術、隔音屌打日本車」、「要顧家人安全還是開歐洲車」，強調安全和駕駛感受是歐洲品牌的最大賣點。同時也有人酸美國政策擋不住日本車「美國境內一堆日本品牌的汽車」、「美規日系車安全度比美國、歐洲車好多了」，但也不乏冷靜派提醒「會相信是車車導致關稅的都應該先去唸書」、「匯率腰斬都不會暴動的奴性國家當然老神在在」，點出產業現實和匯率波動同樣不可忽視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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