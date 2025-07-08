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大罷免大成功？賴政府遭酸作秀救關稅 臉書留言狠嗆「演得真像」

聯合新聞網／ 綜合報導
川普宣布多國新關稅，台灣未見蹤影，賴清德深夜視訊會議引社群大酸「只會演，關稅沒下文」，大罷免話題反成主旋律。總統府／提供
川普宣布多國新關稅，台灣未見蹤影，賴清德深夜視訊會議引社群大酸「只會演，關稅沒下文」，大罷免話題反成主旋律。總統府／提供

美國總統川普今宣布14國新關稅名單，唯獨未提及台灣，引發各界關注。總統府昨夜緊急召開深夜視訊會議，賴清德強調「守護產業利益」並慰勉談判團隊辛勞，卻遭社群網友大酸作秀成分濃厚，質疑政府只顧大罷免，真正的關稅談判淪為「演戲」。

川普本月初宣佈台灣關稅稅率32%，隨後又給予90天暫緩期。如今美方公布多國關稅新數字，台灣稅率仍懸而未決，行政團隊卻只見高層頻開會、重申原則。外界質疑，三個月談判只換來臨時會議，政府究竟守住什麼底線？

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針對賴政府的應對，社群留言毫不留情。不少人嘲諷「演得跟真的一樣好笑」、「又在演了，明明知道沒你台灣的份，搞得很像很突然一樣」、「大罷免優先吧」、「這三個月大罷免大成功，關稅開獎前坐坐樣子擺擺拍給民眾看」、「先別管關稅了！現在全台灣最重要的事情是大罷免一定要大成功！」。也有人冷眼諷刺「照拍完了，可以下線了」、「繼續演、繼續擺拍、繼續唬爛、繼續騙」。

還有網友直接點破「談判內容一定不外乎大罷免，能拖就拖，如何不影響罷免而不是影響民生！」、「賴喪政腐把大罷免付出的心力用在關稅談判，也不會這麼淒慘吧？」、「關稅不重要啦，重點是大罷免大成功」。部分網友認為，所有行動都是「為大罷免鋪路，結果好壞都能推給在野黨」，還有人酸「大罷免大傻逼」、「裝模作樣懂個屁」。

另一派則認為政府只會「作秀」、「擺拍」，「拍照做紀錄、來來拍拍照」；甚至有留言認為整個團隊就是「旅遊團」、「猴子團隊」，根本沒有專業可言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大罷免 川普 總統府 賴清德 關稅

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