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賴清德與談判團隊深夜視訊…救關稅？不被看好：「只會內鬥的咖」

聯合新聞網／ 綜合報導
總統賴清德深夜與談判團隊視訊，重申以國家利益、國民健康為核心，社群質疑關稅協商成效與落點，網熱議「守得住底線嗎？」。總統府／提供
總統賴清德深夜與談判團隊視訊，重申以國家利益、國民健康為核心，社群質疑關稅協商成效與落點，網熱議「守得住底線嗎？」。總統府／提供

台美關稅協商進入關鍵時刻，總統賴清德昨（7日）深夜與美國華府的談判團隊視訊50分鐘，要求團隊「務必以國家、產業利益，以及國民健康、糧食安全為核心任務，爭取合理關稅」。這場會議也集結了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等政要，顯示府方高度重視台美經貿攻防。

總統府表示，賴清德再次感謝副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮等人的辛勞，並強調「深化台美關係、追求貿易平衡」是協商主軸。同時他也明確指示，必須維護台灣在科技、國安、糧食等多元領域的權益，面對美國川普政府宣布14國關稅新政策，台灣雖未入首波名單，但持續積極斡旋。

不過，這則新聞曝光後，在PTT股板引發網友大亂鬥。多數網友對政府談判成效感到悲觀，認為「守住底線，關稅就很難看。守不住底線，726就很難看」、「只會內鬥的咖」、「屁話可免」、「真的屁話一堆」。也有人質疑政府時機，「7/7才下令喔？」、「最後一天才討論，那前面幾十天都在幹嘛==?」。

有網友認為應「硬起來」但也有留言點出現實困境，「台灣硬起來吧，跪舔也是32%不如反抗一下」，但馬上被反駁「硬起來就可能變成便宜的車沒了，但我不想當盤子買貴車啊！」，對於合理關稅落點，更出現不少悲觀預期，「20%就真的很強了」、「25%跟日韓一樣也是炸裂」、「32% OK的，大家共體時艱一下」、「感覺台灣是滾動式談判，一方面看其他國家」。

針對政府強調糧食、健康安全也是重點，有人直接解讀「維護健康、糧食安全，就是不打算讓步了，涼了」、「合理的、乾淨的、民主無雜質的、做功德的關稅」。另有人質疑談判的實質內容，「這麼多人每個年薪多少？」、「所以談了什麼？」、「有說跟沒說一樣，先穩定匯率吧，有政府，百姓呷賽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 總統府 行政院 賴清德 鄭麗君 關稅

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