日韓25％關稅但股市都漲！直雲：現在還是多頭市場

日韓都是25%關稅，但是日韓股市都大漲！

今天凌晨公布日韓都是25%關稅，結果今天日韓股市都大漲，觀察美股也是小跌應對，我認為現在還是多頭市場，我仍然沒有放棄做多，我還是七成持股做多！等台灣關稅出來再來決定是否增持股。

今天的台燿和奇鋐表現相當地厲害，主要是從清明節股災以來，可以看出漲的都是有基本面的股票，所以我股災後才會都選有基本面的股票，就像是老AI和CCL族群，我認為在這樣有利空下，真的就是要選出優質股票！

現在就等台灣的關稅出來，我不想預測在我能力以外的事情，也不想為了預測而預測，所以我才會降低到七成持股，有研究就說預測，沒辦法預測就不會硬要預測，這就是誠實的直雲！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。