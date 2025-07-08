川普鬆口「關稅還有得談」！8月前仍有轉圜空間…TACO又來了
美國總統川普7日再拋震撼彈，針對日韓等多國關稅延至8月1日生效，同時首度鬆口「還有得談」，但談判必須滿足他設定的兩大條件。這番話引爆PTT網友熱議，質疑川普根本老招再現，社群再度掀起「TACO」狂潮。
根據《彭博社》報導，川普7日通知多國將面臨新一波關稅，日韓25%、南非30%、泰國與柬埔寨36%，但都延後到8月1日生效。川普強調，若各國願意提出新的替代方案，並讓他「滿意」，關稅還有調整餘地。他更直言，8月1日的期限「不是100%確定」，不排除視情況再做調整，美方將依據談判過程給予讓步。
川普突放軟，PTT網友一面倒以「TACO」梗洗版，「昨天才公布，就馬上軟掉了喔」、「極限施壓 大國不上當」、「一延再延，川寶被人看沒有」、「TACO!」、「又延長了 我怎麼說又呢」、「反正可以一直延長到川普下台.大家就慢慢談啊...」。
另一派則點出川普談判術，「關稅本來就只是過程 讓我川滿意才是結果」、「真的是強盜欸」、「就是要各國買百年無息美債，孤立中國貿易」、「其實就是在從民間進口商身上挖錢進國庫」。
還有不少網友認為這套戲碼「從四月演到現在只有一個結論」、「要談就談，能談早就談好了，落差太大只能拖」、「台灣就等8/1前公布就好，其他有談的的價值 還要鞭打一遍」、「公布完還能說還能再改 笑鼠」。
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