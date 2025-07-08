政院：尚未收到美方關稅通知！被酸「安心睡、跟當初買疫苗一樣可笑」

美國陸續公布對等關稅名單，台灣卻遲遲未收到正式信件。政院今表示，目前談判團隊仍在美國持續協商。這也讓外界紛紛猜測，台灣最終會落在哪一個稅率，社群討論風向明顯轉向焦慮與諷刺。

行政院發言人表示，台灣尚未收到美國的關稅通知信，談判代表目前還在美國與美方協商。美方已公布的國家多在25%至40%間，台灣不在首批稅率名單。過去台積電加碼美國投資、政府擴大採購美國天然氣與國防預算、並強化產地管理等，都被視為台方釋出善意。

目前業界普遍預期，為守住農業利益，台灣可能調降美國工業產品關稅，尤其進口汽車關稅備受關注。各界關注結果是否能將稅率壓低至20%以下。

對於政院「尚未收到信件」說法，不少PTT網友語帶酸意「安心睡」、「還沒收到信kappa」、「找一下垃圾信件夾看是不是被系統歸錯檔了？」、「一直都沒有就是0」、「副院長說觸礁了==慘」。

也有一派認為這是拖延策略「還在拖，有機會本夢比」、「越晚交卷的通常是」、「跟當初買疫苗一樣可笑大內宣一波，結果是喂你吃屎」、「保底20% 再加上升值12% 跟原本32%差不多」、「還可以吧，有機會就有本夢比」。

還有人預測結果不樂觀「我猜35」、「大概率32%目標爭取30%，想辦法拖時間」、「20-25就及格了 現在到底是多爛 笑死」、「看今天結果 感覺30%是跑不了太多了」。

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