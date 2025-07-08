快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

政院：尚未收到美方關稅通知！被酸「安心睡、跟當初買疫苗一樣可笑」

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院強調台灣未收到美國關稅信件，談判代表持續協商中，PTT網友對最終稅率走向議論紛紛。歐新社
行政院強調台灣未收到美國關稅信件，談判代表持續協商中，PTT網友對最終稅率走向議論紛紛。歐新社

美國陸續公布對等關稅名單，台灣卻遲遲未收到正式信件。政院今表示，目前談判團隊仍在美國持續協商。這也讓外界紛紛猜測，台灣最終會落在哪一個稅率，社群討論風向明顯轉向焦慮與諷刺。

行政院發言人表示，台灣尚未收到美國的關稅通知信，談判代表目前還在美國與美方協商。美方已公布的國家多在25%至40%間，台灣不在首批稅率名單。過去台積電加碼美國投資、政府擴大採購美國天然氣與國防預算、並強化產地管理等，都被視為台方釋出善意。

目前業界普遍預期，為守住農業利益，台灣可能調降美國工業產品關稅，尤其進口汽車關稅備受關注。各界關注結果是否能將稅率壓低至20%以下。

編輯推薦

對於政院「尚未收到信件」說法，不少PTT網友語帶酸意「安心睡」、「還沒收到信kappa」、「找一下垃圾信件夾看是不是被系統歸錯檔了？」、「一直都沒有就是0」、「副院長說觸礁了==慘」。

也有一派認為這是拖延策略「還在拖，有機會本夢比」、「越晚交卷的通常是」、「跟當初買疫苗一樣可笑大內宣一波，結果是喂你吃屎」、「保底20% 再加上升值12% 跟原本32%差不多」、「還可以吧，有機會就有本夢比」。

還有人預測結果不樂觀「我猜35」、「大概率32%目標爭取30%，想辦法拖時間」、「20-25就及格了 現在到底是多爛 笑死」、「看今天結果 感覺30%是跑不了太多了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 大內宣 對等關稅 川普 疫苗 美國 行政院

延伸閱讀

他擁250萬資金卻不敢「高點存股」！網勸：無腦買0050就對了

「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

00919今年剩下兩季預估配息會0.72幹到底？ 存股哥：只要股價不低於21.77元

他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

相關新聞

川普鬆口「關稅還有得談」！8月前仍有轉圜空間…TACO又來了

美國總統川普7日再拋震撼彈，針對日韓等多國關稅延至8月1日生效，同時首度鬆口「還有得談」，但談判必須滿足他設定的兩大條件。這番話引爆PTT網友熱議，質疑川普根本老招再現，社群再度掀起「TACO」狂潮。

政院：尚未收到美方關稅通知！被酸「安心睡、跟當初買疫苗一樣可笑」

美國陸續公布對等關稅名單，台灣卻遲遲未收到正式信件。政院今表示，目前談判團隊仍在美國持續協商。這也讓外界紛紛猜測，台灣最終會落在哪一個稅率，社群討論風向明顯轉向焦慮與諷刺。 行政院發言人表示，台

「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

美國宣布對日本出口產品課徵25%關稅，首相石破茂今早在官邸強調，協議成果是因日本態度強硬，且結果「至少不是30%或35%」。此舉不僅引發日本國內正反評價，更讓PTT鄉民將話題延燒到台灣，質疑台灣關稅下

施俊吉曝台美關稅談判觸礁主因！事到如今…還在保護國產車？

美國總統川普公布首波14國對等關稅，台灣卻未在名單內，引發熱烈討論。 前行政院副院長施俊吉分析，台美談判觸礁原因有二，一是台灣堅持豬牛原產地標示，二是政府不願大幅降美國車進口關稅、只想調降貨物稅

寧願「錯過短線漲幅」也不要賠光…但此投資心理反被酸狹隘

台股震盪之際，一名網友在PTT發文探討「損失厭惡理論」，分享自己近期減碼甚至空手的原因。他以心理學舉例說明，當人面對損失風險時，往往寧願放棄潛在獲利，只為避免更大的心理痛苦，認為這才是多數人在市場中真正恐懼的事。該文引來許多網友贊同「寧願錯過也不願賠錢」的心態，但也有人質疑該理論用於實務操作是否過於偏頗，甚至有人直指這是「拿心理偏誤當聖經」。

川普宣布日韓關稅…日經南韓開盤逆勢漲？「只有台灣的散戶在怕」

美國總統川普8日凌晨突宣布，對日本、南韓進口商品課徵25%關稅，引發全球金融市場一陣震盪。不過，日經225指數、南韓股市今日開盤不僅未跌，反而逆勢上揚。與此同時，台灣關稅仍未公布，讓不少投資人直呼「只

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。