「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

美國宣布對日本出口產品課徵25%關稅，首相石破茂今早在官邸強調，協議成果是因日本態度強硬，且結果「至少不是30%或35%」。此舉不僅引發日本國內正反評價，更讓PTT鄉民將話題延燒到台灣，質疑台灣關稅下場恐怕更慘。

石破茂在會議上表示，美方雖宣布25%關稅，但並未採用川普先前威脅的30%或35%，雙方討論仍有進展，將持續努力談到8月1日新期限。石破也多次強調「不會輕易妥協」，日方會持續守住自身利益。

川普則先前對日韓談判表達不滿，稱若無法達成協議，稅率將升至30%-35%。這回僅加1%，市場解讀為日本強勢協商下的成果。日本國內股市也因關稅未大幅調升而走揚。

對於石破茂的「至少不是30%或35%」說法，PTT網友一面倒酸爆，有人嘲諷「正向思考XDDD」、「這什麼自我安慰？？！」、「也還好吧 日本的確很硬啊」、「比中國好.我們就可以欣喜若狂了...」。

也有網友認為這種樂觀心態是「喪事喜辦」，像「這個太正面了巴 怕」、「翻譯：林北硬梆梆25%，哪個白癡軟趴趴的」、「正向思考 讚讚」。

許多人直接把焦點轉向台灣「台灣40% XD」、「台幣還升值 關稅10%才贏日韓吧」、「台灣比日韓高就真的完了」、「台灣是不是留校查看死當了」。甚至直言，「石破：某島跪成那樣也不會比我們低～」、「他是說台灣吧」。

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