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施俊吉曝台美關稅談判觸礁主因！事到如今…還在保護國產車？

聯合新聞網／ 綜合報導
施俊吉分析台美關稅協議未果兩大主因，引爆PTT網友對國產車、食安及協議僵局的熱烈討論。(路透)
施俊吉分析台美關稅協議未果兩大主因，引爆PTT網友對國產車、食安及協議僵局的熱烈討論。(路透)

美國總統川普公布首波14國@@@對等關稅@@@，台灣卻未在名單內，引發熱烈討論。

行政院副院長施俊吉分析，台美談判觸礁原因有二，一是台灣堅持豬牛原產地標示，二是政府不願大幅降美國車進口關稅、只想調降貨物稅，被美方拒絕。他認為，這些堅持背後分別關乎食安疑慮與保護國產車業，但也反映出台方難以在敏感議題上讓步。

PTT網友則紛紛吐槽與討論。有網友直言「還在保護國產車也是很厲害」、「汽車就算降了也不會買美國車啊」，也有人質疑「標產地那消費者就會跳過，那我美豬還怎麼賣啊」。

還有網友認為理由說服力有限，「這理由看起來是硬擠出來的，美豬美牛早就進很久了」，「出口汽車零件才是養活最多人的」。不少留言則提到：「之前一堆笑越南跪太多，結果這次越南真的爽贏了」、「台灣什麼都沒讓啊趕快跑喔」。

面對這波關稅談判，有網友呼籲「快點妥協股市才會大漲」，也有人強調標示產地應該讓消費者有選擇權；不過，對於政府的立場，還是有不少批評聲音出現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 施俊吉 消費者 美方 行政院 關稅

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