川普宣布日韓關稅…日經南韓開盤逆勢漲？「只有台灣的散戶在怕」

美國總統川普8日凌晨突宣布，對日本、南韓進口商品課徵25%關稅，引發全球金融市場一陣震盪。不過，日經225指數、南韓股市今日開盤不僅未跌，反而逆勢上揚。與此同時，台灣關稅仍未公布，讓不少投資人直呼「只有台灣的散戶在怕」。

川普深夜透過社群平台公開對日韓加徵關稅的信件內容，理由為解決長期貿易逆差。美股三大指數應聲下挫，道瓊下跌逾400點，但日韓股市開盤卻逆勢走強，日經早盤漲逾160點、南韓小漲約1%。不少台灣投資人觀望台股走勢，憂心本地關稅政策仍未明朗。

PTT網友討論熱烈，焦點集中在台灣遲未公布關稅結果，紛紛留言「只有台灣的散戶在怕」、「東亞剩台灣還躺在砧板上QQ」、「日韓25%我猜台灣也差不多啦」。也有人表示「開高還不跑」、「就不要最後是開高走低逃命波」、「台積電都投資百億美金，台企也都要美設廠，結果還在怕」。

另一派則點出國際對手已經表態，台灣卻「麻痺了，延期、公佈、延期、公佈……」。

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