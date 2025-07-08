台美關稅談判陷膠著…政府喊「不放棄」！遭酸：集氣、討拍有用？

台美關稅談判進入最後關頭，根據工商時報8日報導，行政院副院長鄭麗君上週五再率團赴美，試圖突破農業與工業產品的敏感項目僵局。原文指出，我方「不到最後一刻不放棄」，在汽車、美豬美牛等議題上堅守底線，但美方對等關稅壓力不減。

前副院長施俊吉臉書發文認為，台灣因美豬美牛非關稅性壁壘與不願降低汽車進口關稅，導致談判卡關。施提醒，若談判失敗，未來不只汽車、食品，電子、機械、紡織等出口產業也可能受影響。

目前汽車關稅17.5%、保健食品30%，知情人士稱英國、越南都開放汽車零關稅，台灣讓步壓力大。政府則強調農業、工業議題將守住談判底線，並有配額關稅等策略。

PTT網友對政府喊話多持懷疑態度，留言以「集氣」、「討拍」、「不放棄就有用嗎」等諷刺語氣為主，質疑汽車關稅堅持意義，也批評保健品產業背後的利益糾結。部分網友認為官方做法是預先打預防針，對最終談判成果信心明顯不足。

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