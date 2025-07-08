川普公布日韓關稅25％…網：台灣若沒有更低根本談心酸的！

美國總統川普8日凌晨於Truth Social同步公開寄給日本、南韓領導人的關稅通知信，兩國均遭課徵「25%」高額稅率，震撼全球半導體與出口業市場。PTT網友第一時間瘋狂討論，台灣是否將「躲過一劫」或「迎來更高稅率」，成為深夜最大懸念。

根據川普貼出的信件，日本、韓國將面臨25%關稅，不少網友直指「內容根本一樣，只差國名與收件人」。同一時間，許多投資人緊盯台灣還未公布的結果，深怕台灣成為壓軸，稅率更勝日韓。「高的先公布？」、「越晚公布越高」、「日韓25%，台灣該不會30%吧」等留言，帶出滿滿不安氛圍。

PTT討論熱區，有人認為「日韓態度硬都25%，台灣應該會更高」、「跪舔還高於25%就要笑了」、「台灣應該20%左右，畢竟匯率升值不少」、「台灣逆差高於日本韓國，其實很難談吧，不要高於25趴就算勝利了」，看法兩極。也有網友強調，「日韓有汽車產業不能放棄，台灣沒有那麼硬」、「台灣有台積電都送了，結果一樣高很難看」。

另外一派則猜測，「川普邏輯就是低的先公布，越後面公布越高」、「全世界都20%起跳也沒差啦，就一起漲價20%以上」，甚至有人提到「越南全跪20%，台灣如果沒低於日韓，那真是談心酸」。

值得注意的是，部分網友質疑官方談判進度低調，「如果有好消息政府早就大吹特吹」、「還在集氣，不要急」、「有政府，安心睡」。

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