他預估：台灣關稅15％變10％？眾人皆不信猛酸「根本沒救了」

美國總統川普即將對多國發動新一輪關稅攻勢，台灣市場熱議關稅稅率究竟落點在哪。近日有網友自曝「錯估」關稅，從原先大膽預測的15%，調整到最新估算僅10%，但這波樂觀聲音，反而在PTT股板上遭到網友一面倒的質疑與嘲諷。

原PO分析，根據最新國際情勢及模型推算，台灣被美國寄出關稅信，雖然外界預期會有高壓政策，但多數主要貿易國如日本、韓國、歐盟皆選擇強硬應對，連台灣態度也逐漸轉為保守，並認為「川普就是個虎皮羊，會叫的狗不會咬人」。另外，從台股外資籌碼結構觀察，空單雖高，但原PO解讀這反而可能預告未來將大漲，並推測外資已掌握10%稅率內線。

不過，網友對於「台灣關稅僅10%」的說法極度不買單。留言一面倒唱反調，有人嗆聲「感覺就是20%」、「又一個傻多」，甚至認為「你會不會又錯？」、「你這啥模型 零式高達嗎」，各種冷嘲熱諷湧現。也有不少人根據日韓已公佈25%稅率，斷言「跟日本一樣加碼35%」、「台灣會比日韓低嗎？」；更有人放話「如果低於10%我叫你爸爸，反過來你叫大家爸爸你錯了」。

但也有小部分網友認為，10%的可能性不是完全沒有，有人理性分析「其實就算20%也贏，只要比競爭對手低就贏了」、「10%的機率蠻大的」，也有人希望台灣能在談判中守住較低稅率。

整體來看，原PO一改樂觀押注，卻反成眾矢之的，台灣關稅落點究竟是「10%、20%還是25%」？市場仍充滿不確定性，更多人認為與其猜數字，不如靜待實際政策揭曉。

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