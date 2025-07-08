寧願「錯過短線漲幅」也不要賠光…但此投資心理反被酸狹隘

台股震盪之際，一名網友在PTT發文探討「損失厭惡理論」，分享自己近期減碼甚至空手的原因。他以心理學舉例說明，當人面對損失風險時，往往寧願放棄潛在獲利，只為避免更大的心理痛苦，認為這才是多數人在市場中真正恐懼的事。該文引來許多網友贊同「寧願錯過也不願賠錢」的心態，但也有人質疑該理論用於實務操作是否過於偏頗，甚至有人直指這是「拿心理偏誤當聖經」。

原PO指出，台積電近日受關稅議題牽動，若結果利多，頂多漲7%，但若利空，恐回測季線甚至崩盤，他反問：「為了多賺7%，你願意冒跌8%甚至更多的風險嗎？」並認為這正呼應了損失厭惡理論的核心──人對損失的痛苦遠高於對獲利的滿足。他強調自己並非預測多空，而是基於自身承受力做出風控選擇，「寧願錯過短線漲幅，也不想一次賠光」。

對此，不少網友給予正面回應，認為「投資不是看對錯，而是活得久」、「你清倉不是沒信心，是懂得控制風險」、「心理帳戶平衡比報酬更重要」。也有人舉出自身經驗支持，「罰單1萬都想補回來，結果多賠4萬」、「賠錢是生理疼痛，少賺是心理扭曲」，強調人性確實不理性。而另一派網友則指出原PO對損失厭惡理論的理解過於狹隘，「那是行為經濟學用來揭示非理性的，不是建議拿來操作」、「講得好像反應慢就是正常似的」。

此外，討論也延伸至台股現況與投資策略，有人認為「融資低、空手多，反而容易上漲」、「今天十個有九個看空，是否反而是機會？」也有人補充「理論只是解釋行為，市場最終還是機率與資金決定」、「你舉的例子是期望值相等，但現實很難那麼剛好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。