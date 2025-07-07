民進黨喊「集氣」拚10％關稅談判！被酸爆：國家大事靠信仰真有底氣？

美國總統川普宣布，7日將正式通知各國新一輪10%關稅名單，引發台灣是否上榜關注。民進黨團幹事長吳思瑤強調「台灣底氣很足」，並呼籲全民集氣，期待談判獲得正向結果。不過，經濟部長郭智輝僅低調回應「談判還在進行中」。

針對綠營「集氣」喊話，PTT網友意見爆棚。不少人質疑：「這種事還要靠集氣加油，真可悲」、「說個笑話，談判結果靠集氣」、「國家大事的解決方案就是，全民來集氣」。也有網友冷諷：「安心睡」、「上次安心睡，這次要集氣，到底是三小」。

另有網友以反諷語氣表示，「台灣這次台中真的危險」、「有政府，好安心」、「集氣不是快死的時候才會幹的嗎www」。更多人憂心談判結果，直言「沒有的話妳要負責嗎」、「台灣貿易排第六，不多課點是要怎麼收錢」。

最後，部分網友認為官方不應過度樂觀，反而更擔心結果，「綠黨團看起來一點都不擔心的樣子」、「只剩下集氣了……」、「談判談個老半天還要靠集氣，真的有在認真談嗎？」。

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