大罷免在即！郭哲榮預測「一定放假、台股不開盤」…大翻車：北北基桃照常上班

有「預告型分析師」之稱的郭哲榮（哲哲）在放假北市8點宣布颱風假放不放前預告，「台北明天一定放假，台股不會開盤」，並直指台北市長蔣萬安面臨罷免壓力，「不會不放」。但結果卻與預測相反，北北基桃四縣市6日晚間共同宣布，7月7日正常上班上課，台股如常開盤，引發關注。

郭哲榮在LINE公開貼文，口氣篤定：

「很多人問我明天會不會放颱風假？台股會不會開盤？我告訴你，就是會放假！」 他分析北市雖未達標準，但只要有北北基桃其中一地宣布放假，就會比照生活圈同進退。他甚至點名「盧秀燕市長中午就Open Book，蔣萬安怎麼可能不照抄？」 而在政治角度，他認為蔣不敢冒風險「7月26號是大罷免投票日，如果不放假出了事，不是他能承擔的。」

然而到了晚間，北北基桃四市政府達成一致共識，考量目前風雨量與氣象數據，皆尚未達到颱風假標準，雖有局部強降雨與防汛應對措施，但不構成全面停班停課條件。

北市府同步啟動防洪因應，晚上8點起執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，河濱公園周邊也呼籲民眾儘早離開。

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