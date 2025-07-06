川普轟風電「貴又沒用」全是陸製！一針見血：台電賠最多的也是風電

美國總統川普於國慶日公開批評風力發電，直言「風力發電機昂貴又沒用」，美國用的風機「95%中國製」，但他從沒看過中國有風電廠。川普強調美國「正在浪費錢建造風電」，還認為風電是最貴的能源，並強調「煤礦已經回來了」。

這番言論引發PTT鄉民熱議，不少人質疑川普資訊錯誤。網友指出，「中國是世界上最大的風力發電國」，「中國一堆風電場，川普眼瞎了」、「說個笑話，中國不用風力發電」。部分留言直批川普「開口就在說謊」、「美國人的資訊這麼落後的嗎？」。

同時，也有網友將焦點轉回台灣，直言「台電賠最多的也是風電」，或批評「兩兆插滿才發1%」、「成本高還有低頻噪音」、「風電本來就垃圾，台灣人還當成寶」。另外，也有留言提及住在風電場附近的不便，例如「低頻噪音、遮擋陽光」等問題。

但也有少部分留言認為美國本地風電成本並不特別高，主張區域差異影響效益，或強調中國之所以發展風電，是因自身缺電、能源多元化需求，「中國那裡沒有風力發電 川說謊」、「中國也是有風電場的」。討論中，核能、燃煤、太陽能等其他能源選項也被帶進比較，但多聚焦於川普對中國風電現狀的說法。

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