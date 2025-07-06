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謝金河喊台美關稅「10-15％」樂觀開示？黃士修：這是利空鈍化…「週一見真章」

聯合新聞網／ 綜合報導
這次謝金河（右）與黃士修的「樂觀VS利空」論戰，顯示投資人對於高層喊話普遍抱持懷疑。葉信菉／攝影
這次謝金河（右）與黃士修的「樂觀VS利空」論戰，顯示投資人對於高層喊話普遍抱持懷疑。葉信菉／攝影

台美關稅協商進入倒數，財訊董事長謝金河公開表示，聽到的關稅數字「好像不高」，預估台灣最終稅率應落在10%至15%之間，強調台灣與美國戰略關係密切。不過這番「樂觀開示」卻引發網路熱議，市場投資人反應不一。

核能流言終結者創辦人黃士修5日凌晨在臉書發文質疑，謝金河定調10%至15%其實是「利空鈍化」，他直言：「聽到的八成是黨的大內宣版本。」並擔心如此樂觀說法反而提升大眾對更高稅率的心理抗性，「以後25%~30%都能接受」，點出高層話術疑慮。

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社群上也有財經粉專轉發指出，謝金河認為台灣與越南相比，應有更低稅率，但網路一片緊張，甚至將其發言視為反指標，直言「嗯……」。整體氣氛偏向保守甚至悲觀。

PTT股板，網友留言湧現，「老謝 那GG了」、「完蛋 那就是20%以上」、「大師開示我要趕快賣股票了」、「那就是15+匯率10/15了，喜迎30%」、「我猜關稅18~22% 但匯率要27常駐」、「反指標」、「老謝喊話30%起」、「感謝老謝指路，等等就全賣光」。

也有網友用調侃語氣「已知的反指標利空不是利空 下次開盤all in買入」、「最大明牌開示了…」、「10-15%？倒過來看51%吧」、「完了金河開口484要保底51%了？」

僅有少數人樂觀看待「我也認為台灣10%以下 畢竟美國需要台灣」、「有可能台灣什麼都不用開放 稅率0% 獨步全球」，但大多數仍維持悲觀看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 利空 反指標 台股 美國 股票 謝金河 關稅 黃士修

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