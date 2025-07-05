台幣狂升怎麼回事？熱議：非經濟學而是美國要求

近期台幣持續升值，引起PTT網友熱烈討論。原PO在股板直問「台幣憑什麼一直升值？」，質疑經濟學理論下，需求沒明顯增加、央行也沒升息，台積電雖強卻仍可用美元交易，甚至懷疑是否是央行減少印鈔。貼文一出，留言區立刻掀起兩派看法。

原PO認為，依照供需理論，需求增加或供給減少才會升值，但台幣最近的走勢讓人摸不著頭緒。他表示：「需求有忽然變大嗎？央行也沒升利率。台積電很香，但是也可以用美元買？還是新台幣供給忽然下降？難道央行減少印鈔票？」不少人也認同這波升值難用經濟學解釋。

有不少網友認為，台幣升值與國際情勢密切相關，尤其是美國的政策與要求。許多留言都提到「美國爸爸說話了」、「川普要求台幣升值」、「國際壓力下被迫升值」等，認為這波匯率變動背後有明顯的外部政治力量介入，而非單純經濟供需。

另一派看法則強調，台幣其實長年被央行壓抑，如今升值只是回到合理水位。有網友回憶，「以前匯率一直被壓著，現在放手才正常」，認為這反映的是央行調控策略的轉變，讓台幣價格回歸經濟基本面，有人甚至質疑過去台幣長期低估。

此外，也有許多網友從經濟結構與出口順差切入，指出台灣多年來外銷強勁，每年創造大量外匯，順差不斷累積，自然有升值壓力。有些人則補充，雖然台幣升值，但薪資、物價等民眾感受不一，質疑「匯率升了生活真的比較好嗎？」引發另一層討論。

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